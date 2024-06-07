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Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
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В Татарстане появятся новые решения на основе искусственного интеллекта

Технологический партнер госкорпорации «Ростех», компания NtechLab, подписала соглашения с правительством Республики Татарстан о развитии искусственного интеллекта на территории республики. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Со стороны Республики Татарстан документ подписал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, со стороны NtechLab — генеральный директор компании Алексей Паламарчук в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В республике планируется внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта для создания комфортной и безопасной городской среды, модернизации транспортной инфраструктуры, повышения эффективности процессов на промышленных предприятиях и объектах социальной сферы.

Помимо решений для умного и безопасного города, участники встречи обсудили возможность пилотирования в регионе новой передовой разработки NtechLab — продукта по диагностике заболеваний головного мозга на основе КТ/МРТ-снимков с помощью видеоаналитики — NtechMed CT Brain.

«Сегодня мы готовы предложить целую линейку продуктов на основе искусственного интеллекта, направленных на рост качества жизни в регионах. От общественной безопасности до здравоохранения, промышленного производства и сельского хозяйства. Наши продукты легко и быстро разворачиваются на существующей инфраструктуре заказчика», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан сегодня один из лидеров в ИТ-сфере, в республике насчитывается порядка 3000 компаний. Он выразил заинтересованность во внедрении самых передовых и инновационных решений в этой сфере.

«Сегодня важно создать единый контур для хранения всех данных с видеокамер с соответствующей системой аналитики. Мы всегда заинтересованы во внедрении новых и самых последних решений», — сказал Рустам Минниханов.

На встрече были презентованы передовые разработки компании для интеграции в социальные и промышленные объекты, биометрические системы.

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