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NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт

Новый медицинский продукт компании — NtechMed CT Brain — получил регистрационное удостоверение и готов к внедрению в государственных и частных клиниках. Ранее компания заявляла о выходе на рынок медицинских технологий.

Продукт NtechMed CT Brain позволяет врачам диагностировать ишемические и геморрагические инсульты и оперативно начинать терапию пациента. Так, на основе КТ-снимков головного мозга решение от NtechLab выявляет один из четырех типов геморрагического инсульта, локализовывает его местоположение в головном мозге и подсчитывает его объем. В случае с ишемическим инсультом, помимо локализации, NtechMed CT Brain также выдает оценку тяжести инсульта по шкале ASPECTS, что является важным показателем для медиков.

Этот продукт уже показал свою эффективность в рамках Центра диагностики и телемедицины правительства Москвы — проекта по внедрению ИИ в сферу здравоохранения. В 2023 г. с помощью сервиса NtechMed CT Brain было обработано больше 20 тыс. снимков КТ головного мозга пациентов с инсультами.

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«Это решение успешно и бесшовно встраивается в существующие медицинские технологии. Сейчас ведется разработка следующей версии продукта. Врачи смогут работать не только с острыми ишемическими инсультами, которые диагностируются только примерно спустя четыре часа после начала течения болезни, но также и с острейшими инсультами, которые протекают на ранней стадии. Это позволит спасать огромное количество нейронных клеток в мозгу у пациентов», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Компания NtechLab начала развивать медицинское направление в 2022 г. Уже готовы к выходу продукты для диагностики рассеянного склероза, опухолей головного мозга, а также для помощи в расшифровке КТ и МРТ головного мозга.

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