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Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии

Такая договоренность достигнута между главой Чувашии Олегом Николаевым и генеральным директором ООО «НТех Лаб» Алексеем Паламарчуком.

«Мы готовы предложить целую линейку продуктов на основе искусственного интеллекта, направленных на рост качества жизни в регионах. От общественной безопасности до здравоохранения, промышленного производства и сельского хозяйства. Наши продукты легко и быстро разворачиваются на существующей инфраструктуре заказчика», - сказал генеральный директор «НТех Лаб» Алексей Паламарчук.

Подписанным соглашением предусматривается пилотирование продуктов на основе искусственного интеллекта для диагностики заболеваний головного мозга NtechMed CT Brain, а также использование передовых цифровых решений в области создания комфортной и безопасной городской среды, модернизации транспортной инфраструктуры, повышения эффективности процессов в строительстве и ЖКХ.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в планируемом сотрудничестве представляется возможным налаживание систем интеллектуального видеонаблюдения, включая организацию его тестово-пилотной зоны с демонстрацией новых решений компании для построения умных и безопасных городов, а также развития и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Технологии искусственного интеллекта в медицине мы используем активно с 2021 г. Голосовые помощники задействованы при записи на вакцинацию, на прием к врачу. В 2023 г. внедрили технологию «компьютерного зрения» в лучевой диагностике – флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии – это позволяет сократить временные затраты врача на анализ исследований не менее чем вдвое, увеличить точность диагностики», – сказал глава Чувашии.

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Он добавил, что в работу врача первичного звена здравоохранения в рамках развития цифрового контура внедрена система поддержки принятия врачебных решений, направленная на профилактику заболеваний и выявление факторов риска. Искусственный интеллект связывает результаты клинических исследований с данными конкретного пациента, формирует «электронные подсказки» и обращает внимание врача на пациентов высокого риска развития и прогрессирования заболеваний. Благодаря системе исключается необходимость ручного извлечения информационных данных и у врача появляется больше времени на общение с пациентом.

Как отметил Олег Николаев, Чувашия входит в число регионов-лидеров по цифровизации отрасли здравоохранения. К примеру, для жителей республики реализована возможность скачивания медицинских документов в личном кабинете пациента на портале «Госуслуг». Все подразделения медицинских организаций работают в единой информационной системе. В фельдшерских пунктах на селе пациент имеет возможность получить удаленно консультацию врача-специалиста посредством телемедицины.

Само соглашение отвечает ключевым положениям стратегии развития информационного общества в России и национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г., госпрограммы «Цифровое общество Чувашии», стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике.

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