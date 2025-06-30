VisionLabs создала систему на базе ИИ для обеспечения безопасности общественных пространств

VisionLabs сообщает о запуске Luna Scanner — готового комплексного решения для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Система разработана компанией VisionLabs на базе облачной GPU инфраструктуры MWS Cloud. Первым местом, где была протестирована и внедрена система, стал «МТС Live Холл». Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Luna Scanner получает информацию с камер, установленных на концертной площадке, и в реальном времени распознает драки, пожары и оружие, после чего автоматически отправляет уведомление службе безопасности. Данные возможности объединены в одном решении впервые в мире. Система подходит для мониторинга любых общественных мест — концертных залов, образовательных учреждений, торговых центров, стадионов, а также может масштабироваться до уровня района или целого города.

Luna Scanner построена на базе российского ПО и полностью импортонезависима. В основе проекта находится полноценная высокопроизводительная, отказоустойчивая и безопасная облачная платформа MWS, специально оптимизированная для задач ИИ. Мощные GPU-кластеры, высокоскоростная сеть и возможности масштабирования позволили реализовать потенциал Luna Scanner по работе с неограниченным числом камер в реальном времени. А встроенные механизмы отказоустойчивости и безопасности данных, гарантируют бесперебойную работу системы безопасности 24/7. В «МТС Live Холл» к Luna Scanner уже подключено более 50 камер, но возможности системы неограничены — она может работать с любым количеством устройств.

При этом оружие и драки — одни из самых сложных сценариев детектирования, и в этой области Luna Scanner уже показывает высокие результаты и постоянно дообучается на новых данных. Целевой показатель полноты и точности по детектированию драк и оружия — от 92%. Также Luna Scanner сможет посчитать людей и покажет, если кто-то находится в запретной зоне. Вскоре добавится еще больше возможностей: ИИ-детекция оставленных предметов, лежащих людей, поднятых рук и паники.

Интерфейс для службы безопасности выглядит, как интерфейс обычной системы видеонаблюдения. Пользователь видит данные с разных камер в режиме реального времени, только Luna Scanner самостоятельно определяет угрозы и присылает уведомления о подозрительных предметах или поведении.

«Сегодня безопасность массовых мероприятий важна как никогда, и мы создали решение, которое отвечает современным вызовам и требованиям к безопасности. Luna Scanner позволяет следить одновременно за любым количеством пространств на массовых мероприятиях. Без ИИ для этого нужна огромная команда безопасности, плюс остается человеческий фактор — при плохом освещении и в таких условиях, как дым и туман, охране сложно или невозможно рассмотреть важные детали, которые могут быть угрозой. Система Luna Scanner на базе компьютерного зрения работает даже при плохом качестве изображения и распознает то, что незаметно человеческому глазу», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.