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Технологии VK помогут в благоустройстве Московской области

Аналитические сервисы на базе машинного обучения VK Predict помогут Министерству благоустройства Московской области повышать качество жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пилотный проект на основе технологий VK позволил определить влияние уже принятых мер на популярность локаций среди жителей. Например, значительно выросла посещаемость парков Малевича и Шишкин лес, как по количеству гостей, так и по повторным визитам: за один год после благоустройства объем посетителей парка Малевича и лесопарка Шишкин лес вырос в два раза.

Работа с большими массивами данных поможет определить наиболее приоритетные точки притяжения и проработать стратегии их благоустройства. Сервисы геоаналитики покажут наиболее популярные точки притяжения, портрет и потребности населения и туристов, помогут оптимизировать стратегии развития территорий и оптимально использовать инвестиции.

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«На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 194 парка и лесопарка, что в восемь раз больше, чем в 2014 г., когда их было всего 24. При проектировании территорий мы стараемся качественно анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации. Мы стремимся внедрять новые технологии, чтобы наше благоустройство было более функциональным, востребованным и современным», — сказал заместитель председателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Благоустройство региона — комплексная задача, которая требует глубокой аналитики. Объективно подойти к оценке ситуации и проработке инициатив помогает работа с большими данными. Сервисы в обезличенном и агрегированном виде анализируют массивы информации, выявляют исторические тренды и строят прогнозы изменения показателей. Такие объемы факторов сложно учесть вручную, поэтому технологии упрощают работу команд в администрации регионов, повышают точность оценки и позволяют выбрать наиболее рентабельный подход улучшения условий для жителей и гостей», — сказал директор центра аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин.

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