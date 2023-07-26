X5 Group и VK стали партнерами по развитию технологий

X5 Group и VK подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании планируют совместно развивать технологические сервисы, чтобы улучшать опыт клиентов и сотрудников ритейлера.

Среди приоритетных направлений сотрудничества — пилотирование проектов на базе сервисов предиктивной аналитики VK Predict. ML-алгоритмы помогут профилировать и сегментировать аудиторию текущих и потенциальных клиентов X5 Group и определять инсайты для развития бизнеса. Партнеры уже реализовывают первые проекты по тестированию сервисов корпоративных коммуникаций, упрощающих взаимодействие между сотрудниками X5 Group.

Долгосрочное сотрудничество позволит использовать технологии для работы с данными и взаимодействия с клиентами для расширения ассортимента и повышения его доступности в разных регионах России, например, на Дальнем Востоке.