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«Азиатско-Тихоокеанский банк» распознает данные банковских карт с помощью Smart Engines

В мобильном приложении «Азиатско-Тихоокеанского банка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная Smart Engines. Об этом CNews сообщил представитель компании.

С помощью этого сканера клиенты АТБ автоматически вносят данные карт, не вводя их вручную, а лишь наводя на них камеру смартфона. Пользователи могут показывать карту камере даже вверх ногами.

Распознавание реквизитов карты выполняется в видеопотоке в режиме реального времени непосредственно на смартфоне клиента. Сканер работает даже на бюджетных устройствах и менее чем за 0,1 секунды обнаруживает карту в кадре и извлекает номер, срок действия и имя владельца. Это делает удобным для пользователя пополнение своего счета с других карт и денежные переводы.

А был ли ITIL?
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Технологии Smart Engines позволяют сканировать любые банковские карты – напечатанные, гравированные и эмбоссированные, в портретной и альбомной ориентациях, и даже когда данные нанесены на оборотную сторону в свободном формате. Решение может распознавать карты 21 платежной системы, включая наиболее востребованные «Мир», MasterCard, Visa, Maestro, Union Pay и др.

Поставку программных продуктов Smart Engines в АТБ осуществляют специалисты digital-агентства D’Terra, специализирующегося на создании цифровых решений для финансовых организаций.

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