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Компания SoftWell предлагает новые возможности для торговли на валютном рынке

Компания SoftWell, разработчик системы Navigator и платформы RuTerminal, объявила о запуске нового сервиса — RUFX для внебиржевой торговли на рынке Forex. Сервис планируется запустить в середине июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

RUFX — это инновационный сервис RuTerminal, разработанный специально для профессиональных трейдеров и институциональных инвесторов. RuTerminal предлагает широкий спектр инструментов и функций, которые помогают трейдерам работать более эффективно и удобно.

Одним из ключевых преимуществ сервиса является возможность быстрой и простой покупки и продажи валюты. Благодаря лучшим ценам и высокой ликвидности, трейдеры могут получить доступ к котировкам от множества банков и маркет-мейкеров.

RuTerminal также обеспечивает легкую интеграцию с внутренними системами участников с использованием FIX протокола. Это позволяет трейдерам выставлять ордера и импортировать сделки в бэк-офисы. Кроме того, участники могут использовать данные платформы для формирования собственных потоков цен.

Интуитивно понятный и простой в настройке интерфейс позволит пользователям быстро адаптироваться к платформе и эффективно использовать её возможности.

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Платформа развернута в облачном сервисе Yandex Cloud в России, что обеспечивает высокий уровень защиты данных и конфиденциальности информации пользователей.

«Наш сервис предоставит больше возможностей для проведения сделок на внебиржевом рынке. В скором времени мы добавим такие инструменты, как FxSwaps, Forwards и Options. Сейчас мы работаем над следующими дополнениями: контролем лимитов и рисков, а также мощными графиками и инструментами технического анализа», — сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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