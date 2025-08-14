Разделы

DVS Brokers начал поставку онлайн-котировок облигаций в RuTerminal

SoftWell и DVS Brokers объявили о запуске нового ценового информационного потока — теперь клиенты могут получать актуальные онлайн-котировки облигаций непосредственно в торговой платформе RuTerminal. DVS поставляет котировки посредством API интеграции, обеспечивая быструю обработку данных и удобство торговли. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Интеграция позволит пользователям оперативно отслеживать изменения цен на рынке облигаций, оптимизировать инвестиционные стратегии и минимизировать риски потерь благодаря своевременному доступу к актуальной рыночной информации.

Для пользователей системы RuTerminal интеграция обеспечит повышение эффективности торговых операций и улучшение качества анализа рыночных условий, предоставляя возможность принятия решений на основании самой свежей информации о состоянии рынка облигаций. Для связи с брокером достачно кликнуть по его котировке в терминале и начать переговоры по интересуещему инструменту.

В дополнениюе к этому пользователи получат доступ к истории котировок облигаций на внебиржевом рынке.

«Расширение присутствия DVS на межбанковском рынке облигаций укрепит позиции компании среди ключевых игроков финансового сектора и откроет новые перспективы для роста бизнеса», — сказал Мартыненко Валерий, Заместитель Генерального Директора ООО «ДВС»

RuTerminal помогает трейдерам быстро совершать сделки и следить за рыночными изменениями. Платформа легко адаптируется под личные предпочтения каждого: можно создать несколько рабочих столов и настроить нужные инструменты для удобной торговли.

«Расширение линейки информационных сервисов RuTerminal станет важным шагом вперед для развития платформы, позволяя клиентам пользоваться дополнительными инструментами для анализа и управления инвестициями. Запуск нового ценового потока на рынке облигаций усилит позиции RuTerminal и SoftWell», — Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

