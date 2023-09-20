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Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме

Российская ИТ-компания SoftWell, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для торговли финансовыми инструментами, обновила набор виджетов торгово-информационной платформы RuTerminal. Они повысят эффективность торговых операций как отдельных трейдеров, так и всего казначейства. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Благодаря новым виджетам все данные, необходимые для онлайн-контроля позиций трейдеров и казначейства, собраны на одном рабочем столе. RuTerminal дает возможность экспорта и импорта данных по сделкам и позициям торговых книг.

Для оценки позиций платформа использует актуальные котировки. Могут оцениваться валютные позиции, структура активов и пассивов, доходность портфеля ценных бумаг.

Существует возможность персонализированной настройки виджетов, добавление виджетов с данными из систем банка.

«Онлайн мониторинг позиций казначейства, текущих котировок и возможность ведения переговоров в RuTerminal дает казначейству и трейдерам единое рабочее место, в котором собрана вся требуемая информация, весь массив данных, необходимых для принятия выверенных финансовых решений. По нашему мнению, RuTerminal – единственный продукт на российском рынке, который в полном объеме поддерживает работу трейдеров и казначейств в онлайн-режиме», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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Компания SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства. Ядро Navigator лежит в основе Рынка стандартизированных ПФИ Московской Биржи.

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