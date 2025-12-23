Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

СРО НФА Национальная финансовая ассоциация


СОБЫТИЯ


23.12.2025 «ГигаЧат» подтвердил квалификацию финансового аналитика 1
22.06.2023 ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам 1
28.01.2020 «Диасофт» стал членом ассоциации СРО НФА 2
11.04.2019 Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

СРО НФА и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1033 1
Softwell - СофтВел 25 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 2
Федеральное казначейство России 1879 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 192 1
ВТБ Мои Инвестиции 57 1
Softwell - RuTerminal 19 1
Заблоцкий Василий 2 1
Потапов Владимир 43 1
Золотых Кирилл 16 1
Карпов Анатолий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Bloomberg 1420 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще