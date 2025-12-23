Получите все материалы CNews по ключевому слову
Заблоцкий Василий
СОБЫТИЯ
|23.12.2025
|«ГигаЧат» подтвердил квалификацию финансового аналитика 1
|22.06.2023
|ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам 1
Заблоцкий Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
|Федеральное казначейство России 1879 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 1
|Карпов Анатолий 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157320 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.