Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов.

SoftWell, российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для торговли на финансовых рынках, представила новый инструмент — «Volatility Surface», созданный на базе платформы RuTerminal. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Виджет содержит данные о поверхности волатильности, без которой оценка портфеля опционов невозможна. Трейдеры, риск менеджеры и сотрудники бэк офисов могут использовать данные виджета для оценки опционов с использованием известных моделей — на основании поверхности волатильности, спот цен и безрисковых ставок.

Раньше банки загружали поверхность в свои системы из Bloomberg и Refinitiv. Но с их уходом в марте 2023 г. участники рынка ПФИ оказались без данных о поверхности и, как следствие, без возможности привычного расчета стоимости своих опционных позиций для оценки рисков и бухгалтерского учета.

Сейчас участники рынка могут оценить свои опционы несколькими способами.

Во-первых — сделать запрос у более осведомленного участника рынка, скажем маркет-мейкера. Но насколько это будет возможно, если опционов десятки или сотни, а справедливая стоимость требуется каждый день для контроля стоп-лосс?

Во-вторых — можно использовать цены опционов срочного рынка ММВБ. Однако маловероятно, что удастся найти именно такой же опцион, так как на бирже торгуются инструменты с фиксированными датами исполнения и страйками. Кроме того у банка могут быть опционы на базовый актив, не торгующиеся на бирже.

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В-третьих — рассчитать поверхность самостоятельно. Для этого необходимо преобразовать итоги торгов в формат поверхности и загрузить ее в свою систему, которая и рассчитает справедливые стоимости опционов.

RuTerminal автоматически рассчитывает поверхности волатильности на основании котировок опционов и отображает ее в виджете «Volatility Surface». Это избавляет от необходимости вручную преобразовывать таблицы, мониторить срочный рынок и делать запросы маркет-мейкерам.

На поверхности отображаются котировки волатильности со сроками от 1 недели до 2 лет — Call и Put с дельтами ATM, 40%, 30%, 20% и 10% или Risk Reversal и Butterfly с дельтами 25%, 10% и 5%.

«Поверхность волатильности — один из важнейших индикаторов рынка ПФИ. Своевременное получение информации о поверхности волатильности позволит трейдерам заключать сделки и оценивать свои риски. Поэтому мы решили реализовать и автоматизировать расчет волатильности, чтобы заменить западные сервисы, ушедшие с российского рынка», — прокомментировал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.