Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds

Компания SoftWell и поставщик данных финансового рынка Cbonds проведут интеграцию сервисов Cbonds и торговой платформы RuTerminal. Это позволит трейдерам инвестиционных компаний получить доступ к актуальным данным банковского рынка для эффективного управления портфелем своих активов. В частности, клиентам Cbonds уже доступны котировки банковских депозитов, текущие ставки РЕПО, а также процентные и FX свопы. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Благодаря интеграции с сервисами RuTerminal на сайте Cbonds сейчас доступны текущие индикативные котировки всех поставщиков торговой платформы RuTerminal. При переходе по активным ссылкам пользователи Cbonds будут перенаправлены в виртуальную комнату переговоров RuTerminal, где смогут обсудить детали планируемой сделки непосредственно с трейдерами банка.

Торгово-информационная платформа RuTerminal решает задачу по замещению функций, ранее исполняемых зарубежными поставщиками финансовой информации. Например, обеспечивает переговорный процесс, агрегирует данные о ключевых параметрах финансового рынка, собирает котировки контрибьюторов, а затем на их основе производит расчет ключевых финансовых индикаторов.

Cbonds специализируется в сфере финансовых рынков, предоставляя обширную информацию по финансовым инструментам, включая облигации, акции, индексы, ETF и паевые фонды, рейтинги, финансовую отчетность. Помимо поддержания и развития сайтов Cbonds.ru, Investfunds.ru, Preqveca.ru, Сbonds проводит тематические конференции по финансовым рынкам и занимается издательской деятельностью (журнал Cbonds Review и ежегодные справочники).

Для получения полного доступа к сервисам RuTerminal пользователям Cbonds достаточно иметь учетную запись и пройти процедуру валидации на своем ресурсе. Ожидается, что процедуры интеграции сервисов Cbonds и RuTerminal будут завершены в начале IV квартала 2023 г.

«Наше партнерство позволит связать между собой две взаимно заинтересованные аудитории. Будущая интеграция увеличит доступную пользователям Cbonds номенклатуру тикеров, а также расширит потенциальную клиентскую базу для пользователей RuTerminal. Таким образом, большее число российских финансовых компаний получат возможность выстроить на базе решений отечественных ИТ-компаний стабильную инфраструктуру», — сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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«Сотрудничество Cbonds и SoftWell гармонично дополняет текущую схему работы Cbonds с участниками рынка, мы уже более 15 лет собираем индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям России и мировых рынков, рассчитываем индикативные цены Cbonds Estimation. Данные RuTerminal отлично интегрировались в нашу базу различных индикаторов с уникальным контентом котировок от участников рынка по сегментам денежного и валютного рынков», — отметил Константин Васильев, генеральный директор Cbonds.

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SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.