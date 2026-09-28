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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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Васильев Константин

СОБЫТИЯ


28.09.2026 ИИ-агенты GigaCowork будут работать с данными глобального финансового рынка Cbonds 1
31.05.2024 SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 1
23.12.2010 Правоохранительные органы устроили «маски-шоу» в «Ланите» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Васильев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Softwell - СофтВел 26 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 1
Сбер - Салют для бизнеса 20 1
Apple Inc 13275 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Telegram Group 2995 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 12 2
Транснефть 338 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 757 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2896 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6317 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 220 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1373 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12420 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9573 1
Softwell - RuTerminal 19 2
Сбер - Салют для бизнеса - GigaCowork - ГигаКоворк 12 1
Карпов Анатолий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6734 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5551 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2465 1
Bloomberg 1643 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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