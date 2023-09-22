SoftWell предложит андеррайтерам IPO сервис сбора заявок и ведения книг букраннинга

Российская ИТ-компания SoftWell, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для торговли финансовыми инструментами, запускает на базе торгово-информационной платформы RuTerminal сервис проведения аукционов по первичному размещению ценных бумаг и других инструментов финансового рынка.

Сервис проведения аукционов RuTerminal включает в себя функции сбора и учета клиентских заявок, а также ведение книг букраннинга. Дополнительно предусмотрена возможность удаленной регистрации потенциальных клиентов инвестиционной компании, заинтересованных в приобретении финансовых активов эмитента.

Во время сбора заявок участники аукциона могут обмениваться мнениями и получить необходимые комментарии агента внутри платформы RuTerminal с помощью встроенного в систему чата переговоров. После завершения регистрации участников и наполнения книги заявок организаторы могут через встроенные сервисы RuTerminal передать данные для расчетов и завершения сделок на каком-либо из организованных рынков, например, торговой площадке Московской биржи.

Сервис аукционов RuTerminal применим не только для целей IPO, но и для сбора и учета заявок на участие в регулярных конкурсных процедурах, организуемых участниками традиционного финансового рынка – аукционах РЕПО, депозитных аукционах, а также предложений FX и FX Swap.

Пользователи RuTerminal могут свободно ознакомиться со списком всех активных на площадке аукционов, а также подробной информацией о статусе и условиях их проведения. Также доступна возможность самостоятельно открыть свой аукцион для размещения или привлечения денежных средств и пригласить партнёров поучаствовать в рамках условий аукциона.

Проведение конкурсных процедур в RuTerminal не требует специальных навыков и проходит в простой, интуитивно понятой форме.

Изначально предусмотрено две роли: «Владелец аукциона» и «Участник аукциона». Через вкладку «Владелец аукциона» его организатор указывает параметры аукциона, редактирует условия, принимает заявки участников и выгружает обработанные результаты. По результатам аукциона в RuTerminal будут созданы сделки участников, которые могут быть переданы в их бэк-офисы стандартными методами.

Страница «Участник аукциона» реализована в форме личного кабинета, в котором отражается хронология выставления и публикации персональных ставок. После завершения аукциона и публикации заявок все участники получают уведомление о решении по ставке.

«В традиционной финансовой среде первичное размещение ценных бумаг или проведение конкурсных процедур по предложению финансовых активов – довольно затратное мероприятие. В зависимости от сложности и объема привлеченных средств итоговая премия организаторов торгов может составлять от 1,5% до 5%. Мы упрощаем и автоматизируем процесс предложения финансовых активов, при этом не планируем брать за это какие-либо дополнительные комиссии с участников», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.