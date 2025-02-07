«Диасофт» расширяет функционал продукта «Управление рыночными данными»

Компания «Диасофт» продолжает развивать возможности программного продукта «Управление рыночными данными», входящего в состав платформы Digital Q.FinMarket. Продукт предназначен для загрузки, обогащения и обработки данных по финансовым инструментам из различных источников в реальном времени, что обеспечивает финансовым организациям эффективное управление рыночной информацией. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевые обновления

Поддержка новых финансовых инструментов. Добавлена поддержка работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), включая автоматическую загрузку данных из Cbonds. Реализована поддержка обработки закладных, что актуально для организаций, работающих с ипотечными и долговыми инструментами.

Расширение интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС), разработанной компанией «Диасофт». Обновления позволяют централизовать работу с финансовыми инструментами через продукт «Управление рыночными данными». Это упрощает взаимодействие пользователей и ускоряет процессы. Реализована возможность загрузки данных по ценным бумагам и ЦФА в режиме реального времени в АБС «Диасофт» и их обновления.

Загрузка накопленного купонного дохода (НКД) для выходных дней. Решена задача получения данных накопленном купонном доходе за последние дни месяца, приходящиеся на выходные, когда торги не проводятся и отсутствуют котировки. Реализована загрузка специального биржевого отчета Московской биржи, содержащего данные об НКД за последние дни месяца, приходящиеся на выходные. Это позволяет создавать или обновлять котировки с заполненным значением НКД, а также вносить величину НКД в справочник «Купонный доход» и обновлять ее.

Благодаря микросервисной архитектуре продукт «Управление рыночными данными» интегрируется в любой ИТ-ландшафт, что делает его универсальным инструментом для финансовых организаций.