«Р7» запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО

«Р7», разработчик решений для совместной работы и коммуникаций «Р7» офис, объявил о запуске обновленного маркетплейса плагинов. Решение позволит расширять и кастомизировать функционал редакторов «Р7 офис», «Р7 органайзера» и «Р7 сервера документов».

Сейчас пользователям доступны 25 бесплатных решений, а до конца года общее количество опубликованных плагинов может вырасти до 100. Среди представленных надстроек открыта к использованию функция «Диктовать», с ее помощью можно переводить речь в текст в реальном времени. Помимо этого, маркетплейс пополнился бесплатным плагином Cbonds. Пользователю стали доступны параметры российских и международных облигаций, данные по облигациям, акциям и отчетности, аналитические сервисы платформы в функционале табличного редактора.

Найти необходимый плагин можно, используя настройки расширенного поиска, настроив фильтры по типу продукта, особенностям плагина и модели его распространения.

Разработчики, в свою очередь, могут загружать на площадку любые плагины для продуктовой линейки «Р7». Для разработки надстроек потребуются знания JavaScript и объектной модели API «Р7 офис». После регистрации и проверки плагин автоматически загрузится на платформу. Публиковать можно как бесплатные, так и платные решения. Для удобства монетизации в личном кабинете реализована система баланса с возможностью пополнения и вывода средств.

Маркетплейс оснащен удобными инструментами для обратной связи. Пользователи могут оставлять отзывы и выставлять рейтинг плагинам, а разработчики — оперативно реагировать на фидбэк. Работа с заявками и рекламациями теперь тоже происходит прозрачно и централизованно.

Для безопасности плагины автоматически прогоняются через антивирус при загрузке на площадку. Кроме того, реализован функционал модерирования, в рамках которого специалистами информационной безопасности производится установка плагина на виртуальную машину в изолированном контуре, где осуществляется дополнительная проверка антивирусом и анализ соответствия описания плагина его функционалу.