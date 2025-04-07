Сбербанк и Cbonds представили сервис индикативных котировок кредитно-дефолтных свопов

Сбербанк и платформа Cbonds запустили новый сервис по предоставлению индикативных котировок кредитно-дефолтных свопов (CDS) на публичные долговые обязательства российских корпораций. Этот шаг позволит участникам рынка использовать данные от российского финансового института для заключения сделок хеджирования кредитных рисков российских эмитентов на рынке облигационных заимствований, а также создаст новые возможности для инвестиций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На Cbonds доступны двусторонние индикативные котировки CDS на один год, три года и пять лет. По индивидуальным запросам банк готов предоставить котировки и на другие сроки, что дает участникам рынка больше гибкости в управлении кредитными рисками. Чтобы заключить сделку, достаточно стандартной рыночной документации, утвержденной саморегулируемой организацией.

Сервис предназначен для финансовых институтов, в первую очередь банков, которые могут использовать CDS для: хеджирования кредитных рисков; получения условий, которые могут быть недоступны на традиционном рынке облигаций или синдицированных кредитов; диверсификации инвестиционных стратегий; создания новых продуктов со встроенным кредитным риском; управления ликвидностью ― получения премии за кредитный риск без отвлечения ликвидности.

Владимир Лиман, руководитель трейдинга департамента глобальных рынков Сбербанка: «Сбер играет ключевую роль в перезапуске и последующем развитии российского рынка кредитных деривативов, ведя системную работу с участниками рынка по вопросам банковского регулирования и повышению эффективности управления кредитными рисками. После реализации первых сделок CDS в российском праве мы переходим к новому этапу ― созданию инфраструктуры для прозрачной оценки кредитных рисков и повышению эффективности расчетов. Публикация индикативных котировок ― один из элементов формирования объективной стоимости кредитной защиты. В перспективе такие котировки смогут служить динамичным индикатором кредитного риска, что ускорит развитие всего рынка производных финансовых инструментов в России».

Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ Cbonds: «На наш взгляд, данный проект — важный шаг в повышении прозрачности кредитно-дефолтного рынка, что особенно актуально в текущих условиях. На сайте Cbonds вы можете отслеживать актуальные котировки CDS по российским корпоративным эмитентам. Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые возможности для участников рынка, и надеемся на продолжение эффективного развития нашего партнерства».

Кредитно-дефолтный своп (CDS) — производный финансовый инструмент. Он защищает кредитора от последствий дефолта заемщика и позволяет инвестору взять кредитный риск. Инструмент используется для управления кредитным риском. По долговым обязательствам CDS позволяет продавцу получать премию за кредитный риск без отвлечения финансирования и гибко управлять ликвидностью, в том числе банковскими нормативами Н26 и H3.