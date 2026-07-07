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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197234
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Трифонов Дмитрий

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 1
29.08.2024 «Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе» 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
30.09.2010 Dassault Systèmes и «Техпром» выпустили новый файл-каталог САПР CATIA 1
06.03.2008 Администрация Мурманской области установила WatchGuard Firebox для защиты сетей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Трифонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 233 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
WatchGuard Technologies 76 1
Аэрофлот - А-Техникс 4 1
Ростелеком 10871 1
9516 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1326 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4155 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 306 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4207 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2460 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4355 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 395 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2383 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 204 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 798 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 879 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 347 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 248 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13856 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1798 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Dassault Systemes - Catia 83 1
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
Угнивенко Дмитрий 28 1
Momcilovic Dejan - Момчилович Дэян 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 541 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 667 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3553 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1700 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1148 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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