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Embarcadero CodeGear

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 1
19.08.2009 Новый вирус заражает Delphi-приложения на этапе разработки 1
04.12.2008 CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET 2
27.11.2007 CodeGear открыла онлайн-магазин в Рунете 1
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails 3
27.02.2007 Borland выпускает Delphi для PHP 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Embarcadero CodeGear и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Embarcadero 67 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
OpenText - Micro Focus 122 1
MONT - МОНТ 187 1
JetBrains 86 1
Google LLC 12690 1
Softkey - Софткей 215 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 78 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Microsoft Windows API 311 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 185 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Microsoft Windows 16882 5
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 4
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 2
Embarcadero RAD Studio 25 2
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 2
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Red Hat OpenShift 169 1
Ruby - Язык программирования 162 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Visual Studio 429 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
QIP - Мессенджер 122 1
Ruby on Rails - фреймворк 28 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 1
Embarcadero DBArtisan 13 1
Embarcadero AnyDAC - Data Access Components - DA-Soft Tecnologies 3 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 34 1
Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
Раннев Кирилл 6 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Образование в России 2893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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