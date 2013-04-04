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Embarcadero CodeGear
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.04.2013
|Embarcadero: американская компания с русским характером 1
|19.08.2009
|Новый вирус заражает Delphi-приложения на этапе разработки 1
|04.12.2008
|CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET 2
|27.11.2007
|CodeGear открыла онлайн-магазин в Рунете 1
|24.09.2007
|CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails 3
|27.02.2007
|Borland выпускает Delphi для PHP 1
Публикаций - 7, упоминаний - 10
Embarcadero CodeGear и организации, системы, технологии, персоны:
|Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
|Раннев Кирилл 6 1
|Лаврентьева Наталья 7 1
|Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.