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Brockman Greg Брокман Грег



09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 2
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей 2
23.07.2019 Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя 2
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Brockman Greg и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 217 4
Microsoft Corporation 24625 3
Salesforce.com 427 1
X Corp - Twitter 2845 1
Nvidia Corp 3487 1
Google LLC 11775 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
PayPal 654 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Stripe 28 1
Tesla Motors 396 2
Unsplash 763 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
LinkedIn 635 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Микроскоп - Microscope 325 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Apple iPhone 6 4862 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Microsoft Azure 1408 1
Altman Sam - Альтман Сэм 27 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 7 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 2
Thiel Peter - Тиль Питер 30 2
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 3 1
Карпатый Андрей 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Kay Alan - Кай Алан 1 1
Zaremba Wojciech - Заремба Войцех 1 1
Blackwell Trevor - Блэквел Тревор 1 1
Altman Anne - Олтмен Энн 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
Daily Mail 55 1
The Verge - Издание 554 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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