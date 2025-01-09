Brockman Greg Брокман Грег
Brockman Greg и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI 217 4
|Microsoft Corporation 24625 3
|Salesforce.com 427 1
|X Corp - Twitter 2845 1
|Nvidia Corp 3487 1
|Google LLC 11775 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|PayPal 654 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
|Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
|Stripe 28 1
|Tesla Motors 396 2
|Unsplash 763 1
|Y Combinator - венчурный фонд 51 1
|LinkedIn 635 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
|IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
|OpenAI ChatGPT 338 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
|Microsoft Azure 1408 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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