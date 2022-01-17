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Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

iTMan Discovery официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Теперь система доступна государственным заказчикам, и все клиенты смогут приобретать решение по меньшей цене. Об этом CNews сообщили представители Softline.

iTMan Discovery является официальной отечественной средой для разработки процессов сбора, трансформации, анализа и представления данных о ИТ-инфраструктуре в графическом виде. Продукт помогает оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снижать расходы на используемое программное обеспечение и представлять информацию о инфраструктуре в виде удобных схем и отчетов.

Благодаря включению в Реестр государственные учреждения и компании с государственным участием смогут закупать и использовать этот продукт для анализа ИТ-инфраструктуры в соответствии с курсом на импортозамещение.

«В госсекторе наше решение может заинтересовать средние и крупные организации. То есть всех тех, где стоит задача оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру и используемое ПО. Существуют и альтернативные импортное ПО, однако оно недоступны для государственных организаций и госкомпаний. Поэтому мы считаем включение в реестр — необходимым шагом, который делает iTMan Discovery уникальным предложением на рынке и расширяет портфель Softline в сфере импортозамещения», — отметил менеджер проектов Softline Василий Гурьев.

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Кроме того, большим преимуществом включения в Реестр станет возможность предоставлять лицензии на это программное обеспечение без НДС. Это значит, что стоимость лицензий снизится на 20%.

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