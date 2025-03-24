Получите все материалы CNews по ключевому слову
Улогов Артем
|24.03.2025
|Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 2
Улогов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 15 1
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
|Softline - Софтлайн 2885 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 300 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 256 1
|Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 110 1
|Linux OS 10089 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.