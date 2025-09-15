«Инферит Биллинг» в партнерстве с CloudPayments начал предоставлять сервис по приему онлайн-платежей

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) – «Инферит Биллинг», разработчик решения для управления подписками BillogicPlatform, и сервис для приема онлайн-платежей CloudPayments объявили о сотрудничестве. Теперь заказчики BillogicPlatform могут настроить прием онлайн-платежей от клиентов в несколько кликов благодаря интеграции между системами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

CloudPayments — один из ведущих платежных сервисов в России, подходит для онлайн-магазинов, Digital-сервисов и продуктов. Решение помогает принимать оплату в рублях, тенге и других валютах любым удобным способом: по карте, быстрыми Pay-методами, по ссылке или QR. Ставка рассчитывается индивидуально и зависит от вида бизнеса и оборота.

Партнерство CloudPayments и BillogicPlatform от «Инферит Биллинг» позволяет расширить географию применения биллинговой платформы и открывает новые возможности для ее заказчиков в отношении обслуживания клиентов. Теперь процесс оплаты подписок внутри BillogicPlatform более простой и гибкий.

Решение от «Инферит Биллинг» дает возможность автоматизировать биллинг по разным моделям, включая оплату по мере потребления. Система обеспечивает генерацию платежей и контроль получения оплаты от пользователей по предоплате, постоплате, а также с использованием кредитных механик. Платформа помогает управлять подписками клиентов компаниям в B2B и B2C сегментах и теперь позволяет организовать прием онлайн-платежей без дополнительных затрат.

«Для нас было важно найти партнера, который полностью закрыл бы вопрос организации онлайн-платежей для клиентов BillogicPlatform и при этом проявил гибкость и клиентоориентированность. Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты – крупные компании и небольшие онлайн-сервисы с разным объемом транзакций – получали максимально комфортные коммерческие условия. Команда CloudPayments оперативно отреагировала на наш запрос, предоставив необходимую поддержку на всех этапах работы», — сказала Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform «Инферит Биллинг».

«Мы высоко ценим сотрудничество с BillogicPlatform и рады, что смогли предложить решение, которое отвечает ожиданиям как самой платформы, так и ее клиентов. Для нас важно быть не просто поставщиком платежной инфраструктуры, а надежным партнером, который помогает бизнесам разного масштаба развиваться и масштабировать сервисы. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать росту и созданию новых возможностей для клиентов BillogicPlatform», — сказал Виктор Баландин, руководитель партнерского направления CloudPayments.

Платформа для автоматизации подписочного бизнеса BillogicPlatform предназначена для разработчиков ПО, производителей и дистрибуторов цифровых услуг, облачных провайдеров, корпоративных агрегаторов услуг, а также B2B и B2C подписочных онлайн-сервисов. BillogicPlatform представляет собой комплексное решение, автоматизирующее все аспекты подписочной модели: от провижининга и биллинга до управления партнерскими продажами и предоставления white-label личных кабинетов для конечных клиентов. Это 100% российское решение с вариантами поставки SaaS и On-Premise.