«Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) сообщил о выходе новой версии платформы для биллинга BillogicPlatform 9.2. Теперь пользователям доступны усовершенствованный дизайн административной панели и дашборды для полного контроля за состоянием подписочного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

BillogicPlatform – биллинговая платформа для автоматизации всех аспектов подписочного бизнеса: от предоставления сервисов по подписке до расчета потребления по различным моделям – за фактическое потребление (pay-as-you-go), а также конфигурируемый объем ресурсов. Дает возможность обслуживать клиентов и партнеров через white-label личные кабинеты, позволяет расширить географию бизнеса за счет мультиязычности и мультивалютности.

Решение разработано подразделением «Инферит» – «Инферит Биллинг», и входит в экосистему вендора для построения и управления ИТ-инфраструктурой. Являясь полностью российским продуктом, BillogicPlatform соответствует всем требованиям законодательства. Предназначена для разработчиков ПО, производителей и дистрибуторов цифровых услуг, облачных провайдеров, корпоративных агрегаторов и подписочных сервисов.

Подписная модель продаж имеет ряд особенностей и в отличие от традиционной транзакционной модели предполагает бесконечный цикл работы с клиентами. Среди ключевых метрик подписочного бизнеса: показатели оттока и удержания клиентов, средний доход от клиента, средняя выручка за месяц от рекуррентного бизнеса, объем потерянной выручки из-за непродленных подписок и др.

BillogicPlatform включает в себя несколько интерфейсов для работы с подписной моделью: портал администратора, кабинет клиента, витрина для онлайн-продаж и другое. Благодаря обновлению до версии 9.2 продукт получил усовершенствованный административный портал – с более удобным дизайном, и набор дашбордов. В дальнейшем его планируют расширить за счет графиков и виджетов, включая возможность их кастомизации под потребности конкретного заказчика. Это поможет клиентам BillogicPlatform сделать прозрачным любой процесс в управлении подписками и в комплексе контролировать состояние своего бизнеса.

«Наш продукт не просто автоматизирует продажу подписок и снижает расходы на операционные процессы, но и повышает доход компаний за счет снижения оттока и допродаж текущим клиентам. Обновление BillogicPlatform – важный шаг в развитии продукта, который позволяет ему соответствовать запросам и требованиям российского рынка», – отметила Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform.