Интеррос Точка Банк 24AI
|26.02.2025
|«Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров 2
|25.10.2024
|«Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 2
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3620 1
|24TTL - 24ТТЛ 2 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 347 1
|Климов Виталий 2 1
|Шишкин Юрий 1 1
|Завадских Андрей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.