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Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию

В России продолжается планомерное уничтожение сети банкоматов. Их осталось около 181 тыс. по всей стране, из них лишь около 117 тыс. могут выдавать наличные деньги. Курс на отключение банкоматов в стране был взят еще в 2014 г., и за это время их стало меньше более чем на 55 тыс.

Квест по поиску банкомата

В России стремительно сокращается количество банкоматов, и темпы сворачивания их сети нарастают с высокой скоростью. Согласно статистике Центробанка России, на 1 июля 2022 г. их было всего лишь около 181,2 тыс. Как пишут РИА «Новости», это наихудший показатель за последние 11 лет – машин, в которых можно проводить операции с наличными деньгами, было меньше лишь в октябре 2011 г.

На тот момент их насчитывалось около 172,2 тыс., однако спустя всего три месяца банки установили свыше 12 тыс. новых банкоматов. В настоящее время в России наблюдается совершенно обратная ситуация. 1 апреля 2022 г. банкоматов по стране было почти 187,5 тыс., то есть более чем на 6000 больше, а на начало 2022 г. их насчитывалось и вовсе около 190,5 тыс.

Другими словами, в течение первого полугодия 2022 г. россияне лишились доступа к 9300 банкоматов по всей стране. Притом следует учитывать, что далеко не во все из них заложена функция выдачи наличных – таковых на 1 июля 2022 г. в России осталось всего 116,6 тыс. против 120,7 тыс. 1 января 2022 г. А 1 апреля 2020 г., в самый разгар пандемии коронавируса, когда популярность безналичных расчетов взлетела, способных выдавать наличные деньги банкоматов в России было 131,8 тыс. Через три месяца их насчитывалось уже 127,5 тыс. Таким образом, число машин, в которых россияне получают наличные, за два года уменьшилось почти на 10 тыс.

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Найти банкомат, выдающий наличные, становится все труднее

Для населения это всегда означает дополнительные трудности с получением наличных денег – приходится или тратить больше времени на поиск банкомата нужного банка, или искать иные средства вывода денег со счета – например, переводить их в другой банк, который пока не успел убрать расположенные поблизости банкоматы.

Деньги, которые нельзя увидеть

На фоне сокращения числа банкоматов в России наблюдается четко выраженный рост интереса россиян к безналичным транзакциям. Однако в данном случае неясно, что является причиной, а что следствием. Нельзя исключать, что на оплату товаров и услуг картами и переводами россияне переходят именно из-за трудностей с поиском банкоматов.

По данным РИА «Новости», во II квартале 2022 г. выпуск расчетных банковских карт в России оказался максимальным за последние 14 лет, с 2008 г. Всего за три месяца объем их эмиссии составил 25,5 млн шт. Суммарное количество используемых россиянами дебетовых (не кредитных) карт увеличилось до 331,3 млн шт.

Другими словами, пластиковых карт в России в настоящее приблизительно в 2,25 раза больше, чем самих россиян. Население России на 2 сентября 2022 г. составляло около 146,06 млн человек (данные Countrymeters.info). Двумя годами ранее, 1 июля 2020 г., в России было 250,7 тыс. дебетовых карт.

Постоянное исчезновение банкоматов приводит к росту безналичных расчетов. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, к июню 2022 г. их доля достигла 75%.

Геноцид банкоматов продолжается

Согласно статистике Центробанка, отечественные финорганизации активно инвестировали в развитие своих сетей банкоматов на протяжении около шести лет – с 2008 по 2014 г. Так, 1 апреля 2008 г. банкоматов по России было всего около 65,1 тыс., а к 1 января 2014 г. их стало 237,4 тыс.

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Защита данных

Это всероссийский рекорд – уже 1 апреля 2014 г. банки перешли от развития всероссийской сети банкоматов к ее планомерному разрушению, за три месяца выведя из эксплуатации почти 3000 машин.

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Совсем скоро подобное разнообразие останется в прошлом

С этого момента «поголовье» банкоматов начало убывать, и темпы этого процесса постепенно росли. За более чем восемь лет было лишь несколько кварталов, когда банки неожиданно решали, что банкоматов у них все же не хватает, и устанавливали дополнительные.

Впервые такое случилось во II квартале 2014 г. (плюс 750 банкоматов), затем во II квартале 2016 г. (плюс 4700 банкоматов). Также был рост в IV квартале 2016 г. (плюс 1000), в I, II и III кварталах 2018 г. (в сумме плюс 1900). К началу II квартала 2019 г. банкоматов стало больше на 1000, а к началу IV квартала – на 900. В последний раз рост наблюдался в последней четверти 2020 г., когда суммарное число банкоматов в России стало больше приблизительно на 670.

В итоге последние семь кварталов банкоматов в России становится все меньше и меньше. С начала 2021 г. перестало работать 18,8 тыс. машин. Более половины из них, как сообщал CNews, отключили в 2021 г.

Предсказания сбываются

В июне 2021 г. Михаил Бернер, занимавший на тот момент пост главы российского представительства Visa (международная платежная система, ушедшая из России весной 2022 г.), озвучил свои прогнозы по развитию системы банкоматов в России. Он заявил, что в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер тогда не уточнил.

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Бернер описывал весьма мрачное будущее для тех, кто не привык доверять деньги банку и старается как можно быстрее обналичить любое поступление на счет. «Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков – они уйдут в прошлое», – сказал Бернер, подчеркнув, что это общемировой тренд.

Эльяс Касми

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