Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране

В России менее чем за год приблизительно на 9000 сократилось количество банкоматов. Это почти рекордный показатель падения за последние семь лет, и он может стать таковым по итогам всего 2021 г. Это означает, что с каждым днем многим россиянам становится все труднее снять со счета наличные деньги, хотя они нередко остаются единственным доступным средством платежа при недоступности банковских сервисов.

Россияне в поиске банкоматов

В России резко ускорилось сокращение количества банкоматов. Согласно статистике Центробанка, по итогам III квартала 2021 г. по всей стране их было 191,343 тыс. шт. Информация собрана в документе «Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт» и опубликована на портале регулятора.

За III квартал 2021 г. в численность банкоматов сократилась на 3826 устройств или на 2%.

С одной стороны, это не так уж и много в масштабах всей России. С другой стороны, за весь 2020 г. было навсегда отключено намного меньше банкоматов. Для сравнения, на 1 января 2020 г. их было 202,593 тыс. шт., а на 1 января 2021 г. их осталось 200,019 тыс. шт. В итоге за все 12 месяцев ковидного 2020 г. численность упала лишь 2574 шт., и это с учетом популяризации бесконтактного способа оплаты.

Если же взглянуть на статистику за неполный 2021 г., то за период с 1 января по 1 октября банкоматов стало меньше на 8676 шт., то есть на 4,3%. Факт постепенного исчезновения банкоматов по всей России подтвердил агентству РИА «Новости» и глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Через несколько лет банкоматы могут полностью исчезнуть по всей России

«В 2021 г. процесс сокращения числа банкоматов ускорился. За I квартал их число уменьшилось на 1992 шт., за II квартал – на 2858 шт., за III – на 3826 шт.», – сказал Максим Осадчий.

Пострадало большинство регионов

Статистика Центробанка гласит, что сокращение банкоматов фиксируется почти на всей территории России. На 2021 г. Россия была поделена на 85 регионов, и жители лишь шести из них «столкнулись» с ростом числа устройств, позволяющих им быстро и без труда забрать свои деньги у банка. Населению оставшихся 79 регионов теперь приходится прикладывать дополнительные усилия по поиску нужного устройства по выдаче денег.

Лучше всего ситуация складывается в Коми. В этом регионе банкоматов стало больше на 78 шт. На втором месте идет Крым (плюс 52 шт.), а замыкает тройку лидеров Ленобласть, где «поголовье» банкоматов увеличилось на 35 г. За ними следуют Тува, Чечня и Хакасия. Здесь банкоматов стало больше на 25 шт., 23 шт. и шесть шт. соответственно.

Ситуация удручающая

Максим Осадчий уточнил, что, с учетом актуального числа граждан России (около 146 млн на 6 декабря 2021 г.) на один банкомат приходится 763 россиянина.

Для сравнения, в США в настоящее время проживают почти 334,85 млн человек, то есть приблизительно в 2,3 раза больше, чем в России. При этом в данной стране один банкомат приходится на 701 человека.

Другими словами, этот показатель в США значительно лучше, чем в России. Банкоматов в этой стране тоже намного, точнее, почти 2,5 раза больше – свыше 470,1 тыс. шт.

В России на львиной доле банкоматов размещен логотип Сбербанка. Этому банку принадлежит около 70 тыс. банкоматов или порядка 36,6% общего их числа в России.

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Между тем, наличные деньги, получить которые россиянам становится все сложнее, нередко становятся единственным платежным средством, когда банковские карты и переводы перестают действовать в целом регионе. Такое случилось, например, в конце мая 2021 г., когда на всей Камчатке перестали работать все без исключения терминалы оплаты из-за сбоя в сети «Ростелекома».

Откат на десять лет назад

На сайте Центробанка опубликована статистика банкоматов за период с 2008 по 2021 гг. 13 лет назад банкоматы регулярно открывали новые точки выдачи наличных денег населению, и если на 1 апреля 2008 г. их было 65,104 тыс. шт. по всей стране, то год спустя их стало 81,119 тыс. шт.

В последующие годы темпы увеличении числа банкоматов стремительно росли. Рекорд был поставлен 1 января 2014 г. – 237,408 тыс. шт. С этого момента банки по неизвестным причинам решили, что россияне не нуждаются в таком количестве банкоматов и стали избавляться от них.

Результат на 1 октября 2021 г. приблизительно сопоставим с показателями на 1 апреля 2012 г., когда по всей стране насчитывалось 189,499 тыс. банкоматов. Итого, в настоящее время наблюдается откат к результатам почти десятилетней давности.

Предсказания сбываются

Происходящее с банкоматами в России полностью совпадает с прогнозом главы российского представительства Visa (международная платежная система) Михаила Бернера. Как сообщал CNews, он еще в июне 2021 г., заявил, что в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер не уточнил.

Глава российского представительства Visa описывает весьма мрачное будущее для тех, кто не привык доверять деньги банку и старается как можно быстрее обналичить любое поступление на счет. «Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков – они уйдут в прошлое», – сказал Бернер, подчеркнув, что это общемировой тренд.

Избавляться от банкоматов некоторым банкам помогают современные технологии. В марте 2021 г. CNews писал, что Сбербанк перешел на использование искусственного интеллекта при выборе мест расположения банкоматов и терминалов.

Искусственный интеллект, как оказалось, не считается с теми, кто предпочитает не оставлять деньги в банке и снимать все со счета при первой же возможности. Всего за год, в течение которого Сбербанк прислушивался к мнению искусственного интеллекта, количество его банкоматов снизилось на 8,4%.