Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств

Xiaomi и платежная система Masterсard в развитие своего сотрудничества подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В фокусе внимания компаний – дальнейшее развитие в России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

«2020 г. научил нас тому, что бесконтактная оплата – это не только удобно и современно, но и безопасно. Mi Smart Band 4 NFC пришелся очень кстати и помог сделать шаг в сторону безналичного будущего даже для владельцев смартфонов без поддержки NFC. Вместе с партнерами из Mastercard мы не собираемся останавливаться на достигнутом, о чем свидетельствует подписанное сегодня соглашение. Я уверен, что новые носимые устройства с поддержкой бесконтактной оплаты, которые мы готовим к выпуску, полюбятся нашим покупателям не меньше, чем легендарный Mi Smart Band 4 NFC», – отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

«Mastercard делает все возможное, чтобы россиянам были доступны лучшие технологии и инновации. Мы рады, что наше партнерство с Xiaomi расширяется и мы продолжаем вместе развивать бесконтактные форм-факторы и токенизированные платежи в России. В прошлом году держатели карт Mastercard в нашей стране первыми в мире смогли воспользоваться новым Mi Smart Band 4 NFC с технологией бесконтактной оплаты. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у россиян появилось еще больше возможностей для платежей носимыми устройствами», – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

C Mastercard россиянам доступен широкий выбор вариантов для бесконтактной оплаты – бесконтактной картой, смартфонами, умными устройствами. Россияне очень активно пользуются именно бесконтактной оплатой, а по данным общероссийского исследования MasterIndex, 74% опрошенных считают удобной оплату в одно касание гаджетами. Запуск браслета Mi Smart Band 4 NFC был очень позитивно воспринят пользователями, многие из которых давно ожидали появления такого платежного инструмента.

В 2020 г. Mastercard и Xiaomi запустили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платежной функциональностью.