«Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное развитие и использование цифровых финансовых сервисов и технологий. Меморандум подписан исполнительным вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Джорджем Хелдом и главой Mastercard в России Алексеем Малиновским. Стороны закрепили намерение, традиционно поставив подписи на бумажных документах, а также подтвердили свои намерения о сотрудничестве с использованием Mobile ID.

В рамках соглашения стороны намерены развивать финансовые технологии, продукты и сервисы, реализуемые «ВымпелКом» и Mastercard, а также их партнеров. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First c использованием технологической платформы лояльности Mastercard «Pay&Get». «ВымпелКом» является одним из первых мобильных операторов в Европе, подтвердивших свое намерение сотрудничать с Mastercard в рамках программы Mastercard Digital First, которая помогает партнерам платежной системы выпускать цифровые продукты и предоставлять клиентам удобный и современный сервис.

В дополнение к программе Digital First Mastercard и «ВымпелКом» будут развивать сотрудничество в сфере использования цифровых технологий по другим направлениям финансовых услуг, включая внедрение технологии токенизации MDES for Merchants для улучшения клиентского опыта, конверсии и защищенности онлайн-платежей, сотрудничество в области технологий денежных переводов при участии партнеров сторон, интернета вещей, носимых устройств с NFC. Партнерство предполагает привлечение партнеров «ВымпелКом» и возможное привлечение Mastercard Advisors.

«Мы видим, что цифровые сервисы становятся все больше востребованы нашими клиентами, которые еще в прошлом году получали основные сервисы онлайн. Это важная тенденция, и благодаря сотрудничеству с Mastercard мы планируем предоставить современные и полезные продукты для наших клиентов уже сейчас. Мы также подтвердили наши намерения с использованием технологии Mobile ID, которая уже через несколько лет может стать одним из инструментов подписания важных документов, а уже сегодня она способна упростить жизнь нашим пользователям», — сказал Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелком».

«На сегодняшний день одним из ключевых трендов во многих странах мира, в том числе и в России — цифровизация. Если раньше цифровая трансформация была факультативной, то уже в начале 2020 года из-за условий, в которых мы все оказались в связи с пандемией, запустился процесс глобального перехода в диджитал. Мы в Mastercard рады развивать партнерство с «Билайном» на российском рынке и предлагать нашим клиентам современные финансовые продукты и сервисы. В частности, наша программа Mastercard Digital First помогает делать технологии еще более удобными для людей, отвечать их интересам и потребностям», — заключил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.