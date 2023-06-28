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МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску

В трех малых населенных пунктах Брянской области вслед за крупными населенными пунктами МТС запустила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интернетом, а также заметно повысит качество голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь в мобильных сетях четвертого поколения стала доступна жителям села Бережок Карачевского района, поселка Латыши Жуковского района и Малое Полпино Брянского района. В общей сложности в них проживает более 1500 человек.

Во время совершения звонка качество передачи голоса стало выше, а интернет-соединение – более стабильным. Новое технологическое решение дает возможность совершать звонки через интернет в сетях 4G с соединением менее чем за две секунды. Теперь разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом можно одновременно.

«С технологией VoLTE абонентскому устройству не придется переходить в сети 2G и 3G для осуществления голосовых вызовов. Отсутствие таких переходов также экономит заряд батареи смартфона. Передача «голоса в интернете» позволяет сохранять звук настолько естественным, как будто вас с собеседником разделяют всего несколько метров. Таким образом, качество разговора, к примеру, в Латышах будет таким же, как в Брянске или Москве», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

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Также МТС повысила качество VoLTE и увеличило скорость мобильного интернета в поселке Большое Полпино, это пригород Брянска. Через него проходят поезда сообщением Брянск-Москва и Климово-Москва. Таким образом, пассажиры при подъезде или отправлении из Брянска могут заказать такси, созвониться с встречающими или дать важные поручения близким или коллегам.

VoLTE поддерживается большинством современных гаджетов. Все вызовы, совершенные по этой технологии, учитываются в рамках уже оплаченного абонентом пакета минут. В настройках телефона в разделе мобильной передачи данных нужно выбрать опцию VoLTE.

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