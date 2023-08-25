МТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца «Брянск» в Володарском районе города. Оператор увеличил скорость мобильного интернета на 50% перед Первенством национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первенство начнется в сентябре 2023 г. и продлится по март 2024 г. Календарь игр еще формируется, но уже известно, что в Брянск приедут команды из разных городов Северо-Запада, Центральной России и Сибири.

«Традиционно хоккейные матчи собирают в Брянске множество болельщиков. Наша задача – обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом увеличенных потребностей в интернет-трафике во время матчей. Сейчас скорости мобильного интернета в районе ледового дворца достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

«В дни тренировок и игр хоккеисты и административный персонал всегда должны быть на связи, потому что в жестком спортивном календаре важна оперативная координация. Мы ожидаем прибытия команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Салехарда, городов Центральной России. На самих матчах болельщики активно пользуются интернетом, они покупают билеты онлайн, могут смотреть информацию об игроках, турнирную таблицу, расписание ближайших матчей. Многие размещают в соцсетях фото и видео с игры, запускают прямые эфиры, активно комментируют игру на YouTube-канале нашего клуба», - отметили представители СК «Брянск».

Также мобильным интернетом на новых скоростях теперь могут пользоваться в новом учебном году более 200 учеников спортивных школ хоккея и фигурного катания, а также около 1000 любителей, посещающих ледовый дворец во время свободных катаний и расположенный рядом бассейн.

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