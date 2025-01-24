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Данцев Олег



24.01.2025 БПЛА атаковали одно из крупнейших производств чипов в России. Завод остановлен 1
21.10.2024 Атакован гигантский российский завод по выпуску микроэлектроники. Производство техники прервано 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данцев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 11 3
Fuji Electric 8 1
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 1
Telegram Group 1990 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Ростех - КРЭТ Авиаприбор-холдинг 3 1
Heidelberg 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7881 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2932 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4166 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1039 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1228 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 1
Микроскоп - Microscope 325 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Intel Amber Lake 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 271 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Украина 7611 1
Россия - ЦФО - Брянская область 349 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1575 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 218 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
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