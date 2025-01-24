Данцев Олег
Данцев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
|Ростех - КРЭТ Авиаприбор-холдинг 3 1
|Heidelberg 10 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
|Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
|Intel Amber Lake 53 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
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