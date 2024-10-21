Атакован гигантский российский завод по выпуску микроэлектроники. Производство техники прервано

Завод «Кремний Эл» в Брянске по производству микроэлектроники подвергся «террористической атаке», говорится в заявлении предприятия. Кто устроил атаку, на заводе не сообщают, но, по неофициальной информации, речь о попадании БПЛА. Известно, что атака была совершена как на административные, так и на производственные корпуса завода. Сейчас на «предприятии нарушено энергоснабжение и прерваны технологические производственные цепочки».

Российская микроэлектроника под атакой

Завод по выпуску микроэлектроники «Кремний Эл», расположенный в Брянске, сообщил на своем сайте о «ночной террористической атаке», в результате которой было нарушено электроснабжение, а также нанесен ущерб «объектам обеспечения спецэнергетикой». Размер ущерба на заводе к моменту выхода материала не раскрывали, но известно, что атака прервала «технологические производственные цепочки».

Публикация на сайте завода датирована 21 октября 2024 г., но, по неофициальной информации, атака была совершена в ночь с 18 на 19 октября 2024 г. На это указывает сообщение Telegram-канала «Временное правительство 2.0», повествующее об этом происшествии и размещенное утром 19 октября 2024 г. по Москве.

АО «Группа Кремний Эл» Сроки возобновления завода не называются

По данным Telegram-канала «Временное правительство 2.0», «Кремний Эл» производит микроэлектронику, в числе прочего, «для нужд Минобороны».

«Коллектив завода сплотился как никогда»

Завод в своем официальном заявлении не стал раскрывать, что именно представляла собой «ночная террористическая атака». Под этой очень размытой формулировкой, в теории, может скрываться, любая деятельность, способна саботировать работу предприятия, но, судя по всему, в данном случае речь идет о прямом попадании дрона.

На это указывают и пост в канале «Временное правительство 2.0», и статья в РБК – оба источника ссылаются на сообщения Минобороны. Кроме того, «Временное правительство 2.0» упоминает сводку Минобороны за ночь с 18 на 19 октября 2024 г. и утверждает, что до завода долетели лишь обломки вражеского летательного аппарата, а также пишет, что местные жители видели пожар и слышали взрывы на территории завода.

РБК же ссылается на два сообщения Минобороны – в одном говорится о перехвате в ночь с на 20 октября 2024 г. 110 украинских беспилотников, из которых шесть были сбиты на территории Брянской области. Во втором сообщении говорится о четырех сбитых в том же регионе украинских БПЛА в ночь на 21 октября 2024 г.

К моменту выхода материала о масштабах разрушений на заводе «Кремний Эл», которые стали следствием атаки, известно не было. Сроки восстановления работы предприятия также не оговаривались.

Зато известно, что в ликвидации последствий принимают непосредственно работники завода. «Коллектив завода сплотился как никогда – все, в силу своих возможностей, участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», – говорится на сайте «Кремний Эл».

Но существует отличная от нуля вероятность, что быстро восстановить 100-процентную работоспособность завода будет непросто, на что прозрачно намекнул генеральный директор предприятия Олег Данцев. «Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов, – сказал он. – Однако не все зависит от нас – есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений».

Секретный завод

Юридическое лицо брянского завода – АО «Группа Кремний Эл», основано в июле 2001 г., с мая 2014 г. имеет уставный капитал 12 тыс. руб. Олег Данцев является гендиректором завода с апреля 2006 г.

Основной вид деятельности предприятия – «производство интегральных электронных схем» (код ОКВЭД – 26.11.3), дополнительных видов деятельности пять – «производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части» (26.11.2), «производство изделий технического назначения из драгоценных металлов» (32.12.1), «торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами» (46.69.5), «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19) и «деятельность больничных организаций» (86.10) (данные ЕГРЮЛ).

Кто владеет заводом, к моменту выхода материала известно не было, а также под секретом были и его финансовые результаты за последние годы. Последний год, когда финотчет был опубликован – это 2018 г., и за этот период завод получил 2,6 млрд руб. выручки (падение на 12% в сравнении с 2017 г.) и чистую прибыль на уровне 158 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

У завода очень богатый опыт участия в тендерах – он предлагал свою кандидатуру в 755 госзакупках (с момента образования юрлица) на 5,7 млрд руб. в сумме. Победу он одержал в 632 тендерах на 2,7 млрд руб. в общей сложности.

РБК называет «Кремний Эл» «одним из крупнейших предприятий микроэлектроники России». По информации издания, у предприятия 815 клиентов по всей стране, а в список выпускаемой им продукции входят чипы, силовые модули и диоды.

Штат завода, по данным РБК, превышает 1,7 тыс. человек.