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Ростех КРЭТ Авиаприбор-холдинг

СОБЫТИЯ

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13.11.2026 В России создали электродвигатели для БПЛА втрое легче прежних 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
29.07.2013 «Электронщики» из «Ростехнологий» подозреваются в присвоении 71 млн рублей 2
10.12.2009 Завершен выбор поставщиков основных систем для программы МС-21 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 103 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 411 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 15 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 1
Fuji Electric 8 1
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 162 1
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 685 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1818 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 387 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6263 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
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