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Арена Ерофей Краевой дворец хоккея с мячом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Арена Ерофей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 11128 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16415 2
|МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
|Фетисов Арена КСК - концертно-спортивный комплекс 4 2
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 72 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1114 1
|HTC One - серия смартфонов 187 1
|LG G - серия смартфонов 140 1
|Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 441 1
|Перагов Андрей 19 1
|Оловянников Дмитрий 83 1
|Экшенгер Наталья 99 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Никитин Олег 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.