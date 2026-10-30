Индексная книга (каталог) CNews*
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Гурьянов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Гурьянов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
|BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
|1С 9771 1
|King Brett - Кинг Бретт 6 2
|Киреев Александр 38 2
|Потанин Сергей 9 2
|Зыков Евгений 2 2
|Погуляка Александр 1 1
|Лосев Сергей 46 1
|Перагов Андрей 18 1
|Шальнова Елена 13 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.