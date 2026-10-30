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Гурьянов Алексей

СОБЫТИЯ


30.10.2026 МТС провела масштабную модернизацию сети в Воронеже 1
29.09.2014 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО 2
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1
20.06.2014 Анимация и веселые картинки ДБО-систем увеличивают число транзакций 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Гурьянов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
9771 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
Росэнергобанк 34 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Expedia Group 151 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3678 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2774 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1811 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1170 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1117 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1740 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1444 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1261 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2330 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 45 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС ВОЛС 19 1
King Brett - Кинг Бретт 6 2
Киреев Александр 38 2
Потанин Сергей 9 2
Зыков Евгений 2 2
Погуляка Александр 1 1
Лосев Сергей 46 1
Перагов Андрей 18 1
Шальнова Елена 13 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Европа 25059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Польша - Республика 2046 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Украина 7982 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1113 1
Испания - Королевство 3858 1
Нидерланды 3783 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 490 1
Люксембург Великое Герцогство 454 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1120 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 377 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 112 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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