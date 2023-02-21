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Директором филиала МТС в Смоленской области назначен Алексей Козин

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Алексея Козина на должность директора филиала МТС в Смоленской области. Ранее он возглавлял подразделения МТС в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В круг обязанностей Алексея Козина входит общее руководство филиалом МТС в Смоленской области, управление мобильным и фиксированным бизнесом и реализация бизнес-стратегии МТС. В числе приоритетных направлений работы — развитие цифровых сервисов на территории региона, облачных технологий, IoT, Big Data. В фокусе внимания также увеличения количества экосистемных абонентов, развитие конвергентного продукта и коллаборация бизнеса с «МТС банком».

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Алексей Козин

«Смоленская область играет стратегически важную роль для бизнеса МТС: здесь сосредоточены крупные производственные предприятия, металлообработка, энергетика, химическая промышленность. Для успешного развития современного бизнеса необходимо внедрение цифровых решений, и за последние годы мы активно работали в этом направлении, улучшая качество связи и развивая экосистему сервисов с учетом нужд бизнеса. Уверен, что Алексей, имея большой опыт работы в телеком-бизнесе в различных регионах страны, продолжит реализацию этих важнейших задач», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Алексей Козин родился в 1980 г. в Нижегородской области. В 2002 г. окончил Волжскую инженерно-педагогическую академию. Карьеру в телекоммуникациях начал в 2005 г. в Нижнем Новгороде, в отделе по работе с партнерами компании МТС. После этого на протяжении 17 лет занимался развитием связи и был руководителем различных подразделений МТС в макрорегионах Поволжья, Центра и Урала.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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