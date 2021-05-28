Разработана обувь с ИИ: она сама определяет препятствия и не дает споткнуться

Обувь, которая подскажет, куда идти — звучит как сказка. Но это уже реальность. Такое решение разработали инженеры австрийской компании Tec-Innovation, которые сумели объединить обычную обувь с технологиями искусственного интеллекта. Туфли InnoMake обнаруживают препятствия в зоне видимости и таким образом помогают слабовидящим людям не споткнуться о ступеньку или бордюр.

ИИ распознает безопасные зоны

Ультразвуковые датчики, закрепленные на носке обуви, обнаруживают препятствия на расстоянии до четырех метров. Выявив помеху, умные туфли предупреждают владельца вибрацией или акустическими сигналами. Недостаток подобного решения состоит в том, что устройство не позволяет определить характер препятствия (лестница, яма, лужа, посторонний предмет), а только лишь определяет его наличие. Но даже в таком виде обувь InnoMake была одобрена медицинской комиссией и уже пользуется спросом на рынке. Тем не менее, разработчики, во главе с Маркусом Раффером (Markus Raffer) — основателем Tec-Innovation, который сам является слабовидящим, — недавно предложили более эффективный подход на основе алгоритмов искусственного интеллекта и машинного зрения.

После активных поисков Tec-Innovation смогла привлечь к сотрудничеству Технологический университет Граца (TU Graz) в качестве партнера. Две команды исследователей совместно разработали и запатентовали инновационный алгоритм глубокого обучения на основе нейронных сетей, который может выполнять две основные задачи — обнаруживать потенциально опасные объекты и интерпретировать изображения, полученные от мини-камер, установленных на носках обуви.

Первое поколение обуви Innomake уже доступно на рынке. Здесь основным элементом являются ультразвуковые датчики, прикрепленные к носку ботинка. В новых моделях будут интегрированы камеры с функциями ИИ

Объединение данных в общую карту

Tec-Innovation сейчас работает над интеграцией технического решения в прототип новой модели обуви. Решается задача, как оптимально разместить камеры и специальные процессоры на обуви, так, чтобы это было безопасно, надежно и удобно для человека. Параллельно, разработчики приступили к следующему этапу проекта, в ходе которого планируется создать своего рода динамическую навигационную карту улиц для людей со слабым зрением. Сведения, собранные в ходе прогулки, будут поступать в общую базу данных, на основе которой планируется создать схему опасных и безопасных участков улицы.

Вот так «видят» окружающее пространство камеры обуви Innomake. Благодаря алгоритму распознавания изображений TU Graz безопасная для движения зона обозначена цветным контуром

По словам одного из разработчиков проекта, самое сложное в данном случае — это постоянное обновление и расширение карты, а также устойчивое подключение обуви к сети передачи данных для оперативного обмена информацией. Однако ученые полны оптимизма и готовы продолжать работу, поскольку в нашу цифровую эпоху уже можно найти эффективную замену трости для слепых.

«Медицина и специальные устройства — одни из основных потребителей технологий ИИ. Здесь востребованы его возможности обрабатывать и интерпретировать большие объемы данных. ИИ может многое дать человеку с точки зрения здоровья и повышения качества жизни. В этом случае ИИ обеспечивает ощущение уверенности и безопасности именно тем, кто в этом больше всего нуждается, что внушает оптимизм. Теперь потеря зрения — больше не приговор, слабовидящий человек сможет адаптироваться к окружающему миру и самостоятельно перемещаться. Мы можем надеяться, что со временем будут и другие разработки, которые позволят возвращаться к полноценной жизни», — говорит Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

