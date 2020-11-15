85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии

Подавляющее большинство предприятий по всему миру были вынуждены ускорить автоматизацию своих бизнес-процессов. Это стало откровением для топ-менеджеров, которые не предполагали, что способны цифровизироваться не за месяцы и годы, а за считанные недели.

Внедрение новых технологий за несколько недель

Пандемия коронавируса ускорит автоматизацию рабочих процессов и роботизацию, что в свою очередь повысит спрос на сотрудников в ИБ-департаментах и дата-аналитиков. К таким выводам пришли эксперты McKinsey, опросившие 800 руководителей топ-уровня в компаниях разного размера по всему миру.

Беспрецедентные ограничения поездок и физического взаимодействия, а также изменения в поведении потребителей вынудили организации изменить принципы своей работы. Цифровые преобразования проводились не за месяцы и годы, а за считанные недели. Например, 85% респондентов отметили, что их предприятия ускорили внедрение технологий, связанных с контактами сотрудников в цифровом пространстве. Примерно половина опрошенных также заявили об активной оцифровке каналов взаимодействия с клиентами, в том числе посредством мобильных приложений и чат-ботов. Около 35% компаний дополнительно оцифровали свои цепочки поставок, подключив своих поставщиков к соответствующим онлайн-платформам.

Возросло влияние робототехники и искусственного интеллекта

Говоря о конкретных технологиях, руководители компаний по всему миру отмечают возросшее влияние робототехники, автономных транспортных средств и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. «Эти тенденции стали следствием того, что автоматизация делает возможным отказ от физических взаимодействий в условиях социального дистанцирования. Кроме того, это страхует компании от последствий экономического спада, вызванного COVID-19. Еще один плюс: роботы не болеют», — сказано в отчете McKinsey.

В условиях новой реальности и необходимости социального дистанцирования компании ускорили автоматизацию рабочих процессов и роботизацию

Наиболее высокие темпы автоматизации отмечены в секторе предоставления финансовых услуг. 88% организации из этого сегмента увеличили число цифровых проектов, значительная часть которых связана с внедрением искусственного интеллекта. Это стало ответом на возросший спрос онлайн-платежей и безналичных денежных переводов. Число загрузок наиболее популярных западных мобильных финансовых приложений выросло примерно на 20%. «Финансовая отрасль, с одной стороны, сильно попала под удар во время пандемии, а с другой — имела достаточный запас прочности, чтобы это выдержать. Большую роль в этом сыграли технологии, которые были внедрены еще до появления вируса и продолжали внедряться в этом году. Страховые компании, например, уже могут удаленно урегулировать убыток по страховому случаю и назначить выплату. А это сложная задача, потому что нужно не только оценить ущерб, но и убедиться, что заявка не является мошеннической», — комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Лишь каждый пятый топ-менеджер не уверен в успехе автоматизации

Даже в условиях крайне быстрых изменений топ-менеджеры уверены в способности своих организаций справиться с ними с помощью цифровых инструментов. 82% глав компаний заявили, что чувствуют себя уверенно на пути к новой реальности. Одним из открытий 2020 г. для них стала способность внедрять новые технологии намного быстрее, чем они думали ранее.

Следствием этого стало то, что 35% респондентов хотят нанять больше специалистов в области автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники. Такие гиганты рынка, как Walmart, JPMorgan Chase и AT&T уже создали программы по переобучению своих сотрудников, теряющих рабочие места из-за автоматизации, новым дополнительным навыкам в этой сфере.

При найме на работу руководители теперь больше предпочитают подрядчиков и временных сотрудников. 70% участников опроса отметили, что минимум два года они будут использовать временных работников и подрядчиков в своих компаниях. «Как поставщик решений аналитики и искусственного интеллекта, мы видим, что на рынке наблюдается оживление — как в части проектов разного масштаба, так и в части спроса на специалистов. Наша программа стажеров, например, не сбавила обороты. Спрос на специалистов по аналитике и машинному обучению продолжает расти, и в том числе на молодых специалистов, которые прошли специальную подготовку и разбираются, для каких задач какие инструменты и алгоритмы лучше подходят», — дополняет Александр Тихонов.