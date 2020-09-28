Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ

Искусственный интеллект и машинное обучение сыграют значительную роль в восстановлении бизнеса после кризиса 2020 г. Продолжать цифровизацию с упором на эти технологии компании планируют вне зависимости от динамики изменений ИТ-бюджетов.

Расходы на цифровизацию будут расти, несмотря на кризис

Организации по всему миру планируют увеличивать расходы на внедрение отдельных технологий вне зависимости от изменений их ИТ-бюджетов. К таким выводам пришли аналитики International Data Group (IDG), опросив ИТ-директоров компаний в контексте влияния коронавируса на цифровизацию. В частности, 23% компаний ожидают сокращения ИТ-бюджетов в ближайшие 12 месяцев, а 41% — увеличения. Но при этом 59% руководителей уверены, что расходы на цифровизацию будут только увеличиваться, а 54% реализуют новые крупные проекты в текущем году. Катализатором этой деятельности является желание организаций не потерять конкурентные преимущества даже в условиях экономического спада.

Говоря о конкретных целях внедрения, главы ИТ-департаментов упоминают важность повышения операционной эффективности (64%), повышение качества обслуживания клиентов (58%) и повышение безопасности (58%). «Изоляция стала стимулом для цифровизации и внедрения ИИ-решений, как серьезной части цифровизации. И как показали прошедшие полгода, быстрее адаптировались те компании, которые построили работу с данными и обладают достаточной гибкостью мышления, а также готовы быстро перестраиваться, предлагать новое, - комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. - Бизнес хочет не просто выжить, но и продолжать развиваться, отвечать ожиданиям потребителей и поддерживать своих сотрудников. Компании адаптируются к новым условиям. А это напрямую связано с технологиями».

Сью Янович (Sue Yanovitch), вице-президент по маркетингу IDG подтверждает, что компании положительно оценивают влияние новых технологий на развитие и переходят к их внедрению. И в первую очередь это касается дополнительных инструментов для совместной работы, средств контроля безопасности и аналитических программ.

В ходе цифровизации необходимо уделить больше внимания взаимодействию ИИ и людей в целях повышения производительности

Бизнес готов менять людей искусственным интеллектом

Наиболее прорывными технологиями участники опроса назвали искусственный интеллект и машинное обучение (62%). Тот же лидер и в вопросе о технологии, оказывающей наибольшее влияние на рынок (42%). Что любопытно, в обоих случаях на втором месте оказалась аналитика больших данных (31% и 21% соответственно).

Говоря более предметно о влиянии пандемии на бизнес, в IDG задали вопрос о том, насколько вероятно, что бизнес будет уделять больше внимания искусственному интеллекту и машинному обучению как технологиям, способным сгладить и сократить затраты на сотрудников. Такую перспективу назвали достаточно вероятной почти половина опрошенных (48%). «Искусственный интеллект призван не заменить людей, а расширить их возможности, упростив и ускорив рутинные процессы. Мы сейчас помогаем, например, российским банкам создавать системы противодействия мошенничеству на базе машинного обучения, анализа социальных связей между объектами и систем принятия решений в реальном времени. И там, ИИ-система призвана разгрузить персонал, оставив за людьми задачи, требующие глубокого понимания и творческого подхода. Те же расследования, выявление новых точек уязвимости», - говорит Александр Тихонов.

Анализируя результаты исследования, журналисты Computerworld указывают, что несмотря на потенциальное замещение сотрудников ИИ-решениями, прямо сейчас необходимо уделить больше внимания взаимодействию искусственного интеллекта и людей ради повышения производительности. Одним из примеров такого сотрудничества называются коботы, которые помогают рабочим в заводских цехах и на сборочных производствах по всему миру.