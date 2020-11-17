Почти половина компаний мира увеличат инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии

ИТ стали ключевым фактором, позволяющим организациям по всему миру без шоков переходить к новой реальности. В связи с этим исследователи IDC ждут роста расходов на ИТ и увеличения инвестиций по отдельным направлениям.

Пандемия вынудила бизнес ускорить трансформацию

Мировой рынок адаптируется к новой реальности лучше, чем ожидалось весной 2020 г. Такой вывод в своем прогнозе на 2021 г. делают аналитики компании IDC. Они отмечают, что ключевой вклад в относительную стабилизацию рынка внесли облачные технологии и решения для удаленной работы. При этом позиции сервис-провайдеров оказались достаточно крепкими, чтобы сохранить стабильность сегмента предоставления цифровых услуг, а массовая «удаленка» еще и усилила позиции службы безопасности.

Похожие выводы были сделаны в ходе круглого стола по ИИ, который российское представительство IDC проводило совместно с лидером рынка аналитики данных компанией SAS. В этом закрытом мероприятии участвовали топ-менеджеры банков и крупнейших компаний реального сектора, которые подтвердили, что инвестиции в цифровизацию растут, а сроки внедрения проектов сокращаются.

«В мире общие расходы на информационные и коммуникационные технологии будут расти со среднегодовым темпом (CAGR) в 5% до 2024 г., — прогнозирует президент IDC Кроуфорд Дель Прете (Crawford Del Prete). — Что касается общих расходов на ИТ, то в этом году мы видим некоторое падение, на уровне примерно 1%, что также меньше прогнозных показателей».

Говоря о перспективах бизнеса, аналитики IDC приводят данные проведенного ими опроса, согласно которому 42% лиц, принимающих решения в сфере ИТ, указали, что их организации планируют инвестировать в технологии, чтобы закрыть пробелы в цифровой трансформации. «Пандемия вынуждает бизнес наращивать инвестиции в технологии и ускорять цифровизацию, — комментирует Мередит Уэлен (Meredith Whalen), директор по исследованиям IDC. — Теперь стало очевидным, что многие из этих инициатив, которые были сначала лишь способами смягчения экономических последствий коронавируса, теперь стали ключевыми пунктами дорожных карт организаций на пути к цифровой экономике».

К 2023 г., по мнению IDC, 75% крупных компаний мира внедрят гибридный подход во взаимоотношения с сотрудниками

Удаленную работу встроят во внутренние процессы

В IDC отмечают, что до пандемии удаленно работали лишь 14% сотрудников крупных компаний по всему миру. Теперь этот показатель вырос до 45% и может начать доминировать уже в следующем году. Это потребует от бизнеса разработки гибридных рабочих схем, в которых ИТ сыграют ключевое значение.

В связи с этим в IDC прогнозируют, что 75% из числа 2000 самых крупных компаний мира к 2023 г. разработают такой дизайн взаимоотношений между сотрудниками, который будет гибридным не вследствие обстоятельств, а по задумке. В связи с этим уже к 2022 г. такие компании потратят на настольные компьютеры более $2 млрд.

Помимо этого, корпорации уделят особое внимание созданию новых бесконтактных возможностей для потребителей своей продукции. В первую очередь это коснется дизайнов и интерфейсов приложений, автоматизации базовых функций с упором на голосовое управление и широкие возможности по самообслуживанию.

Ускорение инициатив по автоматизации

Предприятия будут все активнее внедрять автоматизированные ИТ-операции для поддержки инициатив, связанных с цифровым управлением. Технологии RPA, робототехники и искусственного интеллекта повысят внимание к автоматизации труда и спровоцируют рост инвестиций в цифровую инженерию.

Согласно прогнозам IDC, к 2022 г. 45% повторяющихся рабочих задач будут автоматизированы или дополнены за счет использования «цифровых сотрудников» на базе искусственного интеллекта, робототехники и RPA. А к 2023 г. три четверти крупнейших компаний мира благодаря автоматизации преобразуют свои ИТ-департаменты. «По мере роста интереса к ИИ и активного внедрения таких технологий, мы видим, что растет и роль человека. По сути, задача ИИ — высвободить ценные ресурсы, расширить возможности людей. Например, раньше на запуск рядовой маркетинговой кампании уходило от нескольких часов до нескольких дней. За это время производился сбор данных, их анализ, сегментация базы, расчет оптимальных настроек кампании, логики — и всё в ручной режиме. Теперь рутиной занимаются системы клиентской аналитики и управления целевым маркетингом. А люди в это время изучают клиентов, придумывают новые гипотезы и новые маркетинговые предложения. В итоге кампании становятся более разнообразными, точными и экономически выгодными», — комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.