Четыре ключевых тренда ИИ в 2021 году

Технологии искусственного интеллекта проникают все глубже в повседневную жизнь, осваивая новые сферы применения и это, очевидно, лишь начало большого пути. Какие же перспективные направления будут наиболее актуальны уже в нынешнем году, особенно с учетом влияния пандемии?

Гиперавтоматизация

Применение ИИ в сфере автоматизации бизнес-процессов началось не вчера, но именно в 2021 г., как ожидается, технология найдет массовое применение на коммерческих предприятиях. Гиперавтоматизация (Hyperautomation) — это термин, обозначающий внедрение передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, для увеличения производительности сотрудников и повышения общей эффективности предприятия. Как ожидается, такие технологии должны быть значительно более эффективными, чем традиционные средства автоматизации. Бизнес-процессы на основе ИИ должны гибко адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и обеспечивать адекватную реакцию на неожиданные ситуации, отсюда и потребность в средствах искусственного интеллекта.

Этический ИИ

Вопрос об этичности использования искусственного интеллекта в различных областях деятельности поднимался еще в те времена, когда никакого ИИ не было. Теперь же пришло время реализовать принципы «этического ИИ на практике». До сих пор компании внедряли искусственный интеллект и машинное обучение, мало задумываясь о последствиях для общества. Но сегодня — все чаще потребители и сотрудники компаний ожидают ответственного использования инструментов ИИ, которые стали уже настолько развитыми, что способны оказывать существенное влияние как на бизнес-деятельность, так и на общественные процессы.

Как ожидается, в течение следующих нескольких лет, при выборе бизнес-партнеров, компании будут обращать все большее внимание на то, придерживается ли контрагент принципов этики, применяя технологии искусственного интеллекта в отношении партнеров и клиентов. «Общество продолжает переходить к принципам равенства, этичности, осознанности и бережного отношения к ресурсам. Тема устойчивого развития набирает вес и не утратила актуальности даже в пандемию, несмотря на затратность таких проектов. Уже существуют различные рейтинги экологичности компаний, их этичности, которые серьезно влияют на репутацию и отношения с партнерами и клиентами. Так что вполне возможно, что среди прочих факторов будет учитываться использование новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, во благо, в соответствии с ценностями современного общества», — комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

В ближайшем будущем компании будут выбирать бизнес-партнеров, учитывая рейтинги экологичности и этичности использования ИИ

ИИ на рабочем месте

Прогнозируется, что в 2021 г. значительное количество компаний, особенно тех, которые активно растут, обратятся к возможностям искусственного интеллекта, чтобы устранить проблемы, угрозы и сбои, связанные с организацией удаленных рабочих мест, а также максимально повысить эффективность работы с клиентами. Для этого будут использоваться такие технологии, как виртуальные ассистенты, программы адаптации и выработки оптимального режима работы для каждого сотрудника, инструменты интеллектуального поиска данных и работы с документами.

ИИ в сфере безопасности

Защита цифровых данных — это ключевой тренд последнего десятилетия, в период пандемии его актуальность резко возросла. Главным образом, это связано с повсеместным переходом многих компаний на дистанционный режим работы. Сети и хранилища данных стали более уязвимы в период перестройки бизнес-процессов, чем активно пользуются злоумышленники, но ИИ способен поднять киберзащиту на принципиально новый уровень. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения могут использоваться для выявления самых изощренных угроз, в т.ч. неизвестных ранее (zero-day attack). Кроме того, использование искусственного интеллекта продолжится и в сфере обеспечения физической безопасности, например, в рамках «умных» домов, где ИИ, на основе изучения привычек и предпочтения своих обитателей, будет оптимизировать работу системы контроля доступа, чтобы повысить комфорт жильцов и одновременно усилить защищенность жилища от действий злоумышленников.