«Распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора профессии разработали в России

В России создали настоящую «распределяющую шляпу» для выбора колледжа или вуза. За магией стоит наука: в распределяющую шляпу встроен нейроинтерфейс, с помощью которого команда нейрофизиологов и психологов «Брейни» проводит тестирование и глубокий анализ мозговой активности школьника. В результате ученик получает отчет с персональными рекомендациями по выбору будущей профессии, в том числе на основе биологических данных. Об этом CNews сообщили представители Neiry.

По данным ВЦИОМ, выбирая профессию, россияне ориентируются преимущественно на личные предпочтения и мнение семьи. По мнению опрошенных учеников 8-10 классов, оптимальное время, когда стоит знакомиться с профессиями и выбирать свою — 6-9 класс школы. Но к этому времени только 53% респондентов уже выбрали профессию, а еще 12% сомневались. Остальные 35% откладывают это решение на поздний срок. Часть респондентов сообщили, что не знают, кем стать (8%), и что им сложно сформулировать свои приоритеты (5%).

Neiry «Распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора профессии разработали в России

Чтобы помочь школьникам выбрать максимально подходящую профессию с раннего возраста, биотех-лаборатория Neiry разработала сервис «Брейни». Для начала пользователь надевает на голову интерфейс «мозг — компьютер» — он же «распределяющая шляпа». Это повязка с электродами, считывающими электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, которая подключена к компьютеру.

С помощью нейроинтерфейса команда определяет предрасположенность школьника к определенному профессиональному направлению. Девайс показывает, в каком состоянии находится мозг подростка — устал, перегружен или в стрессе. Система проводит анализ более 15 параметров, таких как концентрация, расслабление, усталость, стресс, вовлеченность в процесс и других. Одновременно с измерением ЭЭГ мозга и ФПГ сердца пользователь решает тест из определенной области. После завершения тестирования система формирует детальный отчет, результаты которого школьник может обсудить с дипломированным профориентологом.

Например, отчет «Брейни» может показать, что ребенок испытывает стресс, усталость и ему сложно удерживать концентрацию при решении задач из ИТ-сферы: на вычисление и логику. Если во время тестирования уровень концентрации высокий, усталость и стресс низкие — это значит, что мозг школьника максимально продуктивен и легко справляется с заданиями.

В отличие от других тестирований по профориентации, которые проверяют только правильность ответов школьника, сервис «Брейни» анализирует мозговую и сердечную активность — то, насколько подростку комфортно решать задачи и, соответственно, насколько он может быть продуктивен и конкурентоспособен в определенном направлении в будущем. Это один из шагов, который поможет будущим студентам выбрать подходящий вуз или колледж, а значит, добиться профессиональных успехов.

В итоге «Брейни» рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть. Например, если подросток силен в инженерно-технической сфере, ему подойдут такие профессии, как робототехник, механик, специалист по монтажу, сервисный инженер и другие.

Пройти тестирование могут школьники от 14 до 18 лет. В процессе создания сервиса «Брейни» тестирование и анализ замеров ЭЭГ-активности мозга прошли более 1000 подростков. Сервис «Брейни» уже используют ведущие университеты, образовательные платформы и Правительство Москвы.

«Например, с помощью «Брейни» мы можем увидеть, что ребенок продуктивен и вовлечен в творческих сферах, а ИТ-направление вызывает у него стресс, поэтому подростку сложно удерживать концентрацию. В таких случаях давление родителей, что ребенок должен поступать на ИТ-специальность, будет дополнительным стресс-фактором и может негативно сказаться на профессиональных успехах и даже на взаимоотношениях в семье», — сказала Кристина Кудрявцева, руководитель сервиса «Брейни».