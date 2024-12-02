Разделы

Цифровизация Техника
|

Нейроны в действии: в Москве сравнили сигналы мозга программистов и художников

В Москве ИТ-холдинг «Т1», участник российского рынка технологий, совместно с биотех-лабораторией Neiry провели нейроэксперимент — с помощью специального гаджета сравнили мозговую активность представителей творческих и технических профессий во время разных занятий, привычных для их рода деятельности, а также в моменты спокойствия и расслабления. Цель проекта — в режиме реального времени показать, как меняется работа мозга при концентрации внимания, когнитивной нагрузке, отдыхе и напряжении. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Эксперимент на стыке искусства и технологий прошел на территории хлебозавода №9. Внутри прозрачного куба находились программист и художник: пока один писал код, другой создавал картину. В это время участники эксперимента были полностью сконцентрированы на своих задачах. Важным этапом исследования стала смена рода их деятельности на расслабляющие практики, что позволило зрителям увидеть, как трансформируется активность нейронов головного мозга участников во время работы и отдыха.

Все действия участников эксперимента отслеживал нейроинтерфейс — устройство с технологией для обмена информацией между мозгом человека и внешним компьютером. Девайс считывал мозговую активность на основе мультимодальных данных с электроэнцефалографии (ЭЭГ, исследование активности нейронов в головном мозге) и фотоплетизмограммы (ФПГ, метод регистрации колебаний кровотока). Гаджет принимал сигналы, а специальное программное обеспечение их расшифровывало и преобразовывало в динамичное изображение, которое транслировалось зрителям на экране арт-инсталляции.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования

Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства

Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России создают электронно-фотонный компьютер с небывалой скоростью обработки информации

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще