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Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед»

Техника

ИНЭУМ им. И.С. Брука, входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», завершил глубокую модернизацию ультразвуковых приборов серии «Комплексмед». В зависимости от комплектации приборы включают в себя ультразвуковой допплерограф и/или эхоэнцефалограф (синускоп), что позволит врачу оказать помощь в оперативной диагностике черепно-мозговых травм и дифференциальной диагностике инсультов. В ходе модернизации были расширены диагностические возможности приборов, варианты их конструктивных исполнений, а также реализована возможность построения приборов на базе российской компьютерной платформы «Эльбрус». Комбинированные ультразвуковые приборы, объединенные под маркой «Комплексмед», разработаны Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука при тесном сотрудничестве с Московским государственным стоматологическим университетом.

Транскраниальная допплерография (ТКД) – метод изучения циркуляции крови по внутричерепным артериям и венам. С помощью специального импульсного датчика частотой 2 МГц через «ультразвуковые окна» в костях черепа проводится локация внутримозговых сосудов на заданных глубинах. ТКД – единственный на сегодняшний день способ исследования внутричерепного кровотока, поскольку обычные ультразвуковые сканеры не могут быть использованы для транскраниальных исследований из-за искажений, вносимых в отраженный сигнал костями черепа, а КТ и МРТ дают лишь статическую картину, не позволяя оценить динамику кровотока.

Эхоэнцефалография – метод локации и оценки положений срединных структур головного мозга, позволяющий определять наличие гематом, опухолей и абсцессов. Сочетание ТКД и ЭхоЭГ в одном приборе позволяет оказать существенную помощь врачу в оперативной диагностике черепно-мозговых травм и дифференциальной диагностике инсультов. Данная комбинация опций актуальна для служб скорой помощи и экстренной медицины, мобильных ФАП, а также приемных отделений больниц.

Диагностические комплексы выпускаются в трех исполнениях: стационарном (в корпусе персонального компьютера), автономном портативном (в ударопрочном корпусе в виде кейса) и малогабаритном (USB-приставка к персональному компьютеру). В ходе модернизации устройств в линейку добавилось исполнение в виде моноблока с сенсорным экраном.

В сотрудничестве со специалистами МЦСТ удалось осуществить адаптацию приборов серии «Комплексмед» – то есть сложного мультимедийного программно-аппаратного комплекса цифровой обработки сигналов в реальном времени под отечественную платформу «Эльбрус». За счет применения специально разработанной для этой платформы математической библиотеки процессор «Эльбрус-8С» показал при работе в составе прибора производительность на 20% выше, чем процессор Intel Core i7 3770. Таким образом, были обеспечены максимально высокие технические характеристики новых ультразвуковых приборов.

«Производственные мощности и наработанная научно-исследовательская база предприятий и исследовательских институтов концерна «Автоматика» позволяют выводить на рынок конкурентоспособное и высокотехнологичное оборудование, в том числе медицинского назначения. В ходе глубокой модернизации ультразвуковых приборов серии «Комплексмед» мы получили возможность визуализации кровотока сразу по всем глубинам, что существенно облегчает нахождение нужного сосуда. Также в новых приборах предусмотрена возможность работы одновременно двух допплеровских датчиков, которые позволят проводить сравнительную диагностику кровотока в парных сосудах в реальном времени. Мы ожидаем, что приборы будут востребованы медицинскими организациями различного профиля», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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