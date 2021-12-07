Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное

В 2022 г. Apple может выпустить более 15 новых устройств. Обновление ждет почти всю ее линейку. Ожидается релиз пяти компьютеров, трех планшетов и такого же количества часов, а также беспроводных наушников и как минимум четырех смартфонов. Вместе с этим свет может увидеть и новейшая гарнитура смешанной реальности – уникальный продукт для Apple.

Насыщенный год для фанатов Apple

Компания Apple готовится к крупномасштабному обновлению линейки собственных гаджетов в 2022 г. Как пишет эксперт Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), редко ошибающийся в касающихся Apple вопросах, пользователей будут ждать не только как минимум четыре новых iPhone, но также три новых модели часов Watch, переработанная линейка планшетов iPad и новые компьютеры Mac и MacBook на более современных процессорах. Список дополнит гарнитура смешанной реальности, считает Гурман. Это новый продукт для Apple, в своей современной истории она не выпускала ничего подобного.

Гурман назвал 2021 г. «скромным» в плане новинок Apple. Компания действительно не показала почти ничего по-настоящему нового, что особенно хорошо заметно по смартфонам iPhone 13. Это почти точная копия прошлогодних iPhone 12 с минимальными изменениями в дизайне и «железе».

iPhone SE второго поколения в 2022 году, вероятно, уйдет на покой

Сроки появления новинок Apple Гурман предсказывать не стал. Вероятно, компания останется верна своим традициям и покажет смартфоны и часы в сентябре, а ПК и ноутбуки в октябре 2022 г. Весной может состояться премьера iPhone SE третьего поколения и обновленных планшетных компьютеров.

Популяризация наручных часов

Марк Гурман полагает, что 2022 г. станет для Apple годом полного обновления модельного ряда своих умных часов. Дизайн Watch, которые в 2021 г. доросли до седьмого поколения, остается почти неизменным с 2014 г., когда были анонсированы самые первые Watch.

По прогнозам Гурмана, обновление подразумевает и выпуск полностью новой модели, максимально защищенной от внешних факторов. Речь, вероятно, идет о развитой защите от пыли, воды и ударов, и ориентированы такие часы будут, по всей видимости, на фанатов очень активного отдыха или адептов экстремальных видов спорта.

Apple на протяжении семи лет эксплуатирует один и тот же дизайн своих часов

Второй новинкой станут Watch Series 8, считает Гурман. Подробности об этих часах он не раскрывает. Они заменят собой Series 7, вышедшие осенью 2021 г.

Третьим представителем обновленного модельного ряда станут бюджетные часы Watch SE второго поколения.. По оценке Гурмана, Apple соберет их на базе прошлогодних Watch Series 6, но исключит из состава различные «медицинские» функции, в том числе замер ЭЭГ и пульсоксиметр. Всегда активного дисплея тоже, вероятно не будет, однако сам экран имеет все шансы значительно увеличиться в размерах в сравнении с оригинальными Watch SE, появившимися одновременно с Series 6 в 2020 г.

Три новых планшета

На 2022 г., по прогнозам Гурмана, Apple запланировала дебют трех новых планшетов. Она обновит обычный iPad, хотя нынешняя его версия вышла всего несколько месяцев назад, а также iPad Air и iPad Pro. Крошечный iPad mini на этот раз обойдется без апдейта.

Рассчитывать на глобальные изменения пока что не стоит. Эксперт Bloomberg уверен, что сильнее всего изменится новый iPad Pro. Топовый планшет Apple может получить переработанный внешний вид и возможность беспроводной зарядки. Не исключено, что будет и так называемая «реверсивная зарядка», позволяющая заряжать от планшета различные гаджеты.

iPad mini 6 образца 2021 года может подарить свою внешность будущему iPad Air

Новый iPad 10 едва ли изменится радикально. Это самый дешевый планшет Apple, и в эпоху дефицита электронных компонентов и роста их стоимости компании придется постараться, чтобы сохранить цену iPad 10 на минимальной (по ее меркам) отметке. Вероятно, список новшеств будет включать экран с более тонкими рамками и уменьшенную толщину корпуса.

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iPad Air пятого поколения, вероятнее всего, изменится лишь внутренне. Если прогноз Гурмана сбудется, то он превратится в увеличенную версию нового iPad mini с процессором A15 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Окончательный отказ от чипов Intel

В 2022 г. Apple может окончательно исключить из линейки компьютеры на процессорах Intel и показать как минимум пять новых ПК. Среди них будет новый моноблок iMac с экраном больше 24 дюймов, обновленный неттоп Mac mini, базовая версия ноутбука MacBook Pro и слегка модернизированный MacBook Air на новом процессоре M2. Подробностей о чипе пока нет.

Дополнит линейку полностью новый настольный компьютер Mac Pro, внутри которого тоже будет собственный процессор Apple. Нынешний Mac Pro 2019 года является последним устройством компании на чипе Intel – в нем используется Xeon W с количеством ядер от восьми до 28.

Последний ПК Apple на процессоре Intel

Анонс нового Mac Pro завершит процесс отказа от CPU Intel. Он начался в июне 2020 г. с анонса на WWDC 2020, а первые ПК на ARM-процессорах самой Apple увидели свет в ноябре 2020 г.

Прочие новинки Apple

Гурман считает, что в 2022 г. Apple, помимо всего перечисленного, выпустит второе поколение наушников AirPods Pro и покажет абсолютно новое для себя устройство – шлем смешанной реальности. Гаджет будет поддерживать одновременно и дополненную, и виртуальную реальности.

Разработка гарнитуры смешанной реальной Apple идет полным ходом

Гурман также намекнул на выпуск iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G-сетей. Нынешний iPhone SE 2 продается с апреля 2020 г. и является последним iPhone с кнопкой Home, доступным в официальной рознице.

CNews писал также, что осенью 2022 г. могут выйти смартфоны iPhone 14, но без iPhone 14 mini в комплекте, поскольку крошечный 12 mini полностью провалился в продаже.

Новые iPhone 14 могут выглядеть так

Дизайн корпуса смартфонов, вероятнее всего, не изменится. К главным потенциальным новшествам стоит отнести модуль Wi-Fi 6E, бесполезный в России, и отсутствие фирменного выреза в экране, известного как «челка» и «монобровь».