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МТС ускорила мобильный интернет для уссурийских театралов

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в центральной части Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в центре города выросла на 25%. В зону улучшения качества сети попали торговые предприятия и культурные учреждения Уссурийска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети МТС уже доступно в районе улиц Плеханова, Горького, Фрунзе и Агеева. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться современными цифровыми сервисами – онлайн-кинотеатрами, видеосервисами, образовательными, банковскими и музыкальными приложениями.

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В центре Уссурийска находится несколько точек притяжения горожан — арт-кафе, городской парк и театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской. Это один из старейших театров Дальнего Востока, имеющий более чем вековую историю. В 1909 г. на его сцене во время гастролей блистала одна из самых знаменитых артисток Серебряного века — легендарная Вера Федоровна Комиссаржевская.

«Уссурийск — один из крупнейших культурных, экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Сетевая инфраструктура МТС развивается вместе с Уссурийском. Мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам, чтобы жители и гости города могли с еще большим комфором пользоваться цифровыми сервисам и умными гаджетами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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