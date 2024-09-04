МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку

МТС обновила виртуальный путеводитель от МТС Travel, с помощью которого гости смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой гид содержит рекомендации для морского, культурного и гастрономического туризма, а также полезные советы для деловых путешественников. Гости города, как интересно и эффективно провести время на острове Русский, увидеть Владивосток с воды и с воздуха и куда съездить на «морские выходные». Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Миллионке или Океанариуме, но и открывает небанальные маршруты и развлечения – яхтинг и серфинг, вертолетные экскурсии, поездки в гости к леопардам и на гребешковую ферму. Также обновлен и актуализирован гастрономический гид от МТС Travel, чтобы гости города смогли сориентироваться в многообразии блюд дальневосточной кухни.

«Восточный экономический форум уже стал визитной карточкой Приморья – ежегодно это грандиозное мероприятие собирает несколько тысяч гостей со всего мира. Участников форума ждет насыщенная деловая программа и серьезные рабочие задачи. Но не стоит забывать об отдыхе - в начале сентября Владивосток особенно прекрасен: ласковое море, живописные виды, вкуснейшие морепродукты. Столица Дальнего Востока сможет по-хорошему удивить даже тех, кто здесь был много раз. Чтобы гостям было проще ориентироваться в красотах и интересных развлечениях, мы обновили виртуальный путеводитель для гостей ВЭФ. Гид от МТС позволяет получить основную информацию о туристских объектах и узнать туристические «лайфхаки» всего лишь с помощью смартфона», - сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Абоненты МТС, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. Также воспользоваться гидом по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.